Перший похід до дитячого садка – важливий крок у житті не лише малюків, а й батьків. Тому до нього слід готуватися як дітям, так і мамам з татами. Яких помилок найчастіше припускаються рідні, віддаючи своїх чад в колектив однолітків, читайте у матеріалі.

Аби дошкільнята краще адаптувались до дитячого садка, батьки розмовляють з ними на цю тему задовго до першого візиту в перший колектив. Проте часто вони обіцяють своїм нащадкам золоті гори чи навпаки породжують невиправдані страхи. Проєкт 4 Mamas зібрав 10 найтиповіших помилок батьків, які віддають дітей до дитсадка.

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Перебільшувати реалії

Батьки часом запевняють малюків, що в дитячому садку на них чекає найсмачніша каша та найцікавіші розваги. Якщо спочатку така мотивація працює, то згодом діти усвідомлюють, що все не так ідеально, як описували батьки. Є ризик, що вони не лише розчаруються в дитсадку, а й скептично ставитимуться до ваших слів.

Описувати все у чорних кольорах

​Не варто готувати своє чадо до найгіршого. Необхідність мами й тата ходити на роботу, зла вихователька та недоброзичливі діти – не найкращі перспективи. Тому радимо об'єктивно змальовувати всі переваги і недоліки дитсадка й не вдаватися до крайнощів.

Сваритися з вихователькою через дрібниці

Якщо вас дійсно щось не влаштовує у підході до виховання, можна спокійно поговорити й дійти згоди. Позиція "я знаю краще" лише зіпсує стосунки з вихователькою, а мама-скандалістка не додасть дитині впевненості.

Зникати несподівано

​Малюкам часто важко розлучатися з батьками, хай навіть й ненадовго. Тому забудьте про фокус із раптовим зникненням, адже дитина може подумати, що мама чи тато більше не повернеться. Не наражайте крихіток на такий потужний стрес.

Швидко віддати дитину й бігти по справам

Малюкам недостатньо, щоб їх поспіхом поцілували у щічку й побігли на роботу. Дітям значно спокійніше, коли батьки люб'язно привітаються з вихователькою й після неквапного ранку займуться своїми справами.

Заохочувати подарунками

​Не слід на порозі дитсадка обіцяти дитині іграшку, аби вона легше переборола своє "не хочу". Адже метод підкупу може перерости у звичку, й після кожного прохання ви щоразу чутимите: "А що мені за це буде?"

З'ясовувати стосунки з іншими дітьми

​Ніколи не гримайте на інших дітей. Для з'ясування конфлікту зв'яжіться з батьками малюка, разом дійдіть згоди й допоможіть своїм чадам.

Ігнорувати правила дитсадка

У дитини мають бути сформовані первинні навички самообслуговування, психологічна готовність до життя за певним розкладом та до перебування у соціумі. Лише з попередньою підготовкою батьків вона зможе легко адаптуватися до нових умов.

Перекладати відповідальність на заклад дошкільної освіти

​Не покладайтесь цілком на навчальний заклад. Всебічний та гармонійний розвиток дитини все ще залежить лише від вас.

Ставати на бік вихователя

​Дитина часом може поводитись погано, але це не означає, що ви разом з вихователькою повинні сварити її. Завжди захищайте своє чадо. Краще наодинці поговоріть з дитиною щодо її поведінки й пояснюйте все спокійно й без криків.