Як підготувати дитину до дитсадка: 10 помилок батьків
Перший похід до дитячого садка – важливий крок у житті не лише малюків, а й батьків. Тому до нього слід готуватися як дітям, так і мамам з татами. Яких помилок найчастіше припускаються рідні, віддаючи своїх чад в колектив однолітків, читайте у матеріалі.
Аби дошкільнята краще адаптувались до дитячого садка, батьки розмовляють з ними на цю тему задовго до першого візиту в перший колектив. Проте часто вони обіцяють своїм нащадкам золоті гори чи навпаки породжують невиправдані страхи. Проєкт 4 Mamas зібрав 10 найтиповіших помилок батьків, які віддають дітей до дитсадка.
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- Перебільшувати реалії
Батьки часом запевняють малюків, що в дитячому садку на них чекає найсмачніша каша та найцікавіші розваги. Якщо спочатку така мотивація працює, то згодом діти усвідомлюють, що все не так ідеально, як описували батьки. Є ризик, що вони не лише розчаруються в дитсадку, а й скептично ставитимуться до ваших слів.
- Описувати все у чорних кольорах
Не варто готувати своє чадо до найгіршого. Необхідність мами й тата ходити на роботу, зла вихователька та недоброзичливі діти – не найкращі перспективи. Тому радимо об'єктивно змальовувати всі переваги і недоліки дитсадка й не вдаватися до крайнощів.
- Сваритися з вихователькою через дрібниці
Якщо вас дійсно щось не влаштовує у підході до виховання, можна спокійно поговорити й дійти згоди. Позиція "я знаю краще" лише зіпсує стосунки з вихователькою, а мама-скандалістка не додасть дитині впевненості.
- Зникати несподівано
Малюкам часто важко розлучатися з батьками, хай навіть й ненадовго. Тому забудьте про фокус із раптовим зникненням, адже дитина може подумати, що мама чи тато більше не повернеться. Не наражайте крихіток на такий потужний стрес.
- Швидко віддати дитину й бігти по справам
Малюкам недостатньо, щоб їх поспіхом поцілували у щічку й побігли на роботу. Дітям значно спокійніше, коли батьки люб'язно привітаються з вихователькою й після неквапного ранку займуться своїми справами.
- Заохочувати подарунками
Не слід на порозі дитсадка обіцяти дитині іграшку, аби вона легше переборола своє "не хочу". Адже метод підкупу може перерости у звичку, й після кожного прохання ви щоразу чутимите: "А що мені за це буде?"
- З'ясовувати стосунки з іншими дітьми
Ніколи не гримайте на інших дітей. Для з'ясування конфлікту зв'яжіться з батьками малюка, разом дійдіть згоди й допоможіть своїм чадам.
- Ігнорувати правила дитсадка
У дитини мають бути сформовані первинні навички самообслуговування, психологічна готовність до життя за певним розкладом та до перебування у соціумі. Лише з попередньою підготовкою батьків вона зможе легко адаптуватися до нових умов.
- Перекладати відповідальність на заклад дошкільної освіти
Не покладайтесь цілком на навчальний заклад. Всебічний та гармонійний розвиток дитини все ще залежить лише від вас.
- Ставати на бік вихователя
Дитина часом може поводитись погано, але це не означає, що ви разом з вихователькою повинні сварити її. Завжди захищайте своє чадо. Краще наодинці поговоріть з дитиною щодо її поведінки й пояснюйте все спокійно й без криків.