Друга вагітність для молодих мам є такою ж зворушливою та емоційною, як і перша. І якщо ви вже легко міняєте підгузки, годуєте дитину, заспокоюєте її, то тепер вас чекає нове випробування – підготувати дитину до появи брата чи сестри.

Спочатку малечі треба повідомити про цю новину. І краще це зробити батькам, а не чужим людям. Тут будьте готові до того, що дитина може не зрадіти новині про вашу вагітність. І це нормально, адже тепер вона вже не буде тим єдиним центром уваги для батьків, пише Childdevelop.

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Для того, щоб підготувати дитину до вагітності, якомога частіше говоріть з нею про малюків та інших дітей.

Як підготувати малюка до появи братика чи сестри

По-перше, готуючись до появи молодшої дитини, залучайте старшу до всіх справ. Це дасть їй відчуття потрібності та значущості. До прикладу, ви можете радитися з дитиною щодо одягу, іграшок чи навіь ім'я для дитини.

Якщо у ваших друзів є двоє маленьких дітей, ходіть до них у гості, щоб дитина побачила на власні очі, як виглядає сім'я з двома дітьми.

Якщо можна, візьміть малечу на обстеження. Нехай дитина очує, як б'ється серце майбутнього малюка, побачить його на екрані апарату УЗД. Так, вона/він відчує зв'язок зі своїм майбутнім братом або сестрою.

Вже після народження дитини старша длонька чи син реагуватиме більш природно, але цей момент може викликати в дитини бурхливі емоції, тому будьте готові підтримати його/її.



Дівчинка з молодшим братиком / Фото bt-women

Також залучайте дитину до повсякденних занять із догляду за новонародженим: дозвольте їй допомагати вам міняти підгузки, гратися тощо. Якщо дитина сама пропонує вам допомогу – дозволяйте.

Проте експерти запевняють, що варто щодня приділяти час та увагу старшій дитині. Якщо ви постійно проводите час доглядаючи за новонародженим малюком, то це може ображати старшу дитину. Тому мамі з татом варто щодня проводити час із нею, запитуйте про повсякденні справи, друзів тощо.

І пам’ятайте, що дитині потрібен час, щоб звикнути до появи молодшого брата або сестри. Деякі діти швидко вживаються в роль, а деякі тяжко сприйняти такі зміни. І лише ваша любов і турбота допоможуть дитині пройти цей непростий етап.