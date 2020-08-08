Усі ми мріємо знайти свою другу половинку, побудувати ідеальні стосунки, які ніщо не зможе зламати. Проте інколи на шляху до абсолютного щастя можуть ставати ревнощі, з якими важко впоратися. Як керувати емоціями та повністю довіряти коханій людині – читайте далі.

Ревнощі – це, насамперед, сумнів у вірності. Інколи люди сумніваються у коханні своїх обранців чи підозрюють їх у зраді. Та якщо ревнощі безпідставні, то вони можуть зруйнувати будь-які стосунки, навіть найкращі. Пропонуємо познайомитися з корисними порадами, що з'явилися на Cosmopolitan та які допоможуть побороти почуття ревнощів і не давати їм волю.

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Як побороти ревнощі

Робота із власною самооцінкою.

Одна із найпоширеніших причин ревнощів – невпевненість у собі. Ми часто не впевнені, що ідеально підходимо парнеру. Саме через це інколи виникають пусті сварки, які зруйнували вже не одні стосунки. Виникає страх, що одного дня наша друга половинка знайде когось кращого, красивішого. Часто порівнюємо себе з іншими та шукаємо, у чому ж вони кращі. Проте так не можна робити.

Варто щодня працювати зі своєю самооцінкою. Для цього необхідно робити те, що нам подобається та вдосконалюватися. Якщо людина задоволена своїм життям і знайшла своє місце в ньому, то вона обов'язково буде щасливою та впевненою у собі.

Спокійна, відверта розмова.

Інколи ми відчуваємо невпевненість не у собі, а своєму партнеру. Щоб розвіяти усі сумніви потрібно всього лишень спокійно поговорити. Без сварок та емоцій. Щира розмова може допомогти налагодити контакт та відчути впевненість у другій половинці.

Поясніть те, що відчуваєте до свого парнера. Обов'язково поясніть, що у його поведінці ображає вас або змушує почуватися зайвим. Також не забувайте питати його про почуття. Набагато краще дізнатися правду, якою б вона не була, від людини, яку кохаєте, а не постійно накручувати себе та псувати нерви. Мовчання точно не допоможе налагодити стосунки та розвіяти сумніви.