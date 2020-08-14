Для того, щоб побудувати міцні стосунки однією любові замало. Будь-які стосунки вимагають щоденної роботи над ними. Кожна пара самостійно будує власну історію кохання і для її щасливого та довгого продовження необхідно дотримуватися декількох простих правил.

Хоча усі закохані по-різному ставляться до відносин і самі для себе виокремлюють головні етапи у їхньому розвитку, проте багато хто часто забуває про щоденні елементарні речі, без яких важко перебувати у гармонії з парнером. Ми підготували для вас добірку із 9 правил, які допоможуть зміцнити стосунки з коханою людиною.

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9 простих правил для міцних стосунків

Говоріть один з одним

Говорити варто про все: що подобається, що не подобається, що хвилює, що ви хотіли б змінити. Саме недомовленості часто стають причиною розривів.

Висловлюйте почуття

Не стримуєте себе: хочете обійняти – обійміть, поцілувати – поцілуйте, відчуваєте радість чи сум – розкажіть про це. Ніколи не тримайте емоції у собі, адже одного дня ви можете просто "вибухнути" і це може стати причиною серйозного конфлікту у парі. Не бійтеся висловлювати почуття, не бійтеся, що партнер не зрозуміє вас. Чим більше ви будете ділитися, тим краще буде розуміння між вами та другою половинкою.

Довіряйте один одному

Для того, щоб почувати себе вільно та безпечно необхідно навчитися довіряти один одному. Ніколи не обманюйте людей, яких ви любите. Будь-яка брехня – це кінець довіри. А з сумнівами важко будувати спільне майбутнє.

Наповнюйте час, проведений разом, яскравими враженнями

Багато пар думають, що неважливо де бути і як, а головне з ким. Це справді так, проте з часом одноманітність набридає. Придумайте цікаві заняття, за допомогою яких ви зможете пережити разом багато нових емоцій. Пам'ятайте, що спільні приємні спогади дуже зміцнюють стосунки.



Закохана пара в стосунках / Фото: ukr.media

Цікавтеся життям один одного

Запитуйте, що трапилося нового, який сон наснився. У стосунках такі питання дуже важливі. Таким чином ви щоразу дізнаватиметеся більше один про одного, навчитеся довіряти та ставатимете ближчими.

Не забирайте у партнера особистий простір

Дуже важливо не лише проводити час разом, а й відпочивати окремо. Не заперечуйте, якщо ваша друга половинка прагне погуляти з друзями, відпочити з батьками тощо. Пізніше ви зустрінетеся та обговорите все, поділитеся емоціями. У такому випадку будувати стосунки буде набагато простіше, адже кожен прагне свободи, а коли її забирають виникають сварки та конфлікти.

Робіть приємні сюрпризи

Приємним сюрпризом може бути будь-який вчинок, який стане причиною появи усмішки на обличчі вашої другої половинки усмішку: приготуйте власноруч сніданок, влаштуйте домашній перегляд фільму тощо.



Закохані дивляться фільм / Фото: uzinform.com.ua

Будуйте спільні плани

Починайте із простих речей: де зустрінете Новий рік, коли підете у кінотеатр тощо. Це допоможе зміцнити стосунки та навчитися разом планувати час. Таким чином ви з легкістю зможете побудувати плани на спільне майбутнє.

Подорожуйте разом

Подорожі допомагають побачити один одного справжніми. Вони дозволяють вийти із зони комфорту та відкритися по-новому. Також у мандрівках набагато легше зрозуміти, чи зможете ви прожити з другою половинкою все життя.