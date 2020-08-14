Як побудувати міцні стосунки: 9 простих правил
Для того, щоб побудувати міцні стосунки однією любові замало. Будь-які стосунки вимагають щоденної роботи над ними. Кожна пара самостійно будує власну історію кохання і для її щасливого та довгого продовження необхідно дотримуватися декількох простих правил.
Хоча усі закохані по-різному ставляться до відносин і самі для себе виокремлюють головні етапи у їхньому розвитку, проте багато хто часто забуває про щоденні елементарні речі, без яких важко перебувати у гармонії з парнером. Ми підготували для вас добірку із 9 правил, які допоможуть зміцнити стосунки з коханою людиною.
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9 простих правил для міцних стосунків
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Говоріть один з одним
Говорити варто про все: що подобається, що не подобається, що хвилює, що ви хотіли б змінити. Саме недомовленості часто стають причиною розривів.
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Висловлюйте почуття
Не стримуєте себе: хочете обійняти – обійміть, поцілувати – поцілуйте, відчуваєте радість чи сум – розкажіть про це. Ніколи не тримайте емоції у собі, адже одного дня ви можете просто "вибухнути" і це може стати причиною серйозного конфлікту у парі. Не бійтеся висловлювати почуття, не бійтеся, що партнер не зрозуміє вас. Чим більше ви будете ділитися, тим краще буде розуміння між вами та другою половинкою.
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Довіряйте один одному
Для того, щоб почувати себе вільно та безпечно необхідно навчитися довіряти один одному. Ніколи не обманюйте людей, яких ви любите. Будь-яка брехня – це кінець довіри. А з сумнівами важко будувати спільне майбутнє.
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Наповнюйте час, проведений разом, яскравими враженнями
Багато пар думають, що неважливо де бути і як, а головне з ким. Це справді так, проте з часом одноманітність набридає. Придумайте цікаві заняття, за допомогою яких ви зможете пережити разом багато нових емоцій. Пам'ятайте, що спільні приємні спогади дуже зміцнюють стосунки.
Закохана пара в стосунках / Фото: ukr.media
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Цікавтеся життям один одного
Запитуйте, що трапилося нового, який сон наснився. У стосунках такі питання дуже важливі. Таким чином ви щоразу дізнаватиметеся більше один про одного, навчитеся довіряти та ставатимете ближчими.
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Не забирайте у партнера особистий простір
Дуже важливо не лише проводити час разом, а й відпочивати окремо. Не заперечуйте, якщо ваша друга половинка прагне погуляти з друзями, відпочити з батьками тощо. Пізніше ви зустрінетеся та обговорите все, поділитеся емоціями. У такому випадку будувати стосунки буде набагато простіше, адже кожен прагне свободи, а коли її забирають виникають сварки та конфлікти.
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Робіть приємні сюрпризи
Приємним сюрпризом може бути будь-який вчинок, який стане причиною появи усмішки на обличчі вашої другої половинки усмішку: приготуйте власноруч сніданок, влаштуйте домашній перегляд фільму тощо.
Закохані дивляться фільм / Фото: uzinform.com.ua
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Будуйте спільні плани
Починайте із простих речей: де зустрінете Новий рік, коли підете у кінотеатр тощо. Це допоможе зміцнити стосунки та навчитися разом планувати час. Таким чином ви з легкістю зможете побудувати плани на спільне майбутнє.
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Подорожуйте разом
Подорожі допомагають побачити один одного справжніми. Вони дозволяють вийти із зони комфорту та відкритися по-новому. Також у мандрівках набагато легше зрозуміти, чи зможете ви прожити з другою половинкою все життя.