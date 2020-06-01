Щоб дитина відчувала тепло і турботу, батькам необов’язково постійно її балувати чи дарувати подарунки. Краще кожного дня показувати свою безмежну любов. Адже кожен тато та мама люблять свого малюка без будь-яких причин. Тому не шкодуйте для малечі теплих слів та обіймів.

Деякі діти навіть не вважають, що батьки їх люблять, або не помічають цього. Тому видання First Things опублікувало кілька порад, які допоможуть показати малечі, що ви її любите.

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Є безліч способів, як показувати турботу та любов дітям. Головне – робити це щодня. Так, дитина навчиться і сама проявляти ніжність до батьків та буде рости впевненою в собі.

Як показати дитині, що ви її любите

Розумійте серце своєї дитини

Доктор Гері Чапман запевняє, що іноді уявлення батьків про те, що вони спілкуються з любов'ю з малечею, не співпадає з тим, як їхні діти "відчують" любов. Так, дорослі можуть сказати багато люблячих та теплих слів, але дитина може насправді відчувати, що її люблять, найбільше, коли батьки проводять з нею час.

Що для дитини може означати любов?

Любов – проведений з ними час (коли діти просять вас прийти і пограти з ними). Любов – це стверджуючі слова і підтримка ( коли малеча запитує, чи вважаєте ви, що малюнок, який вона намалювала, гарний чи ви пишаєтесь ними. Любов – допомогти їм (коли вони звертаються до вас за допомогою щодо домашніх справ чи питають якихось порад). Любов – це фізичний зв’язок (коли діти хочуть сісти біля вас та обійнятися). Любов – це подарунки та символи прихильності ( коли малеча любить робити щось для вас, до прикладу, зробити листівку чи намалювати вам малюнок тощо.

Проводьте час з ними

"Ми можемо перемогти себе, сказавши, наприклад: «Я не провожу багато часу зі своїми дітьми, але коли я це роблю, я роблю для них все найкраще. Так, чудово радувати малечу, але нашим дітям насправді потрібно, щоб ми проводили з ними багато. І замінника цьому немає, бо для дітей любов – це час разом", – каже доктор Гері Чапман.



Більше часу приділяйте своїм дітям / Фото 1+1

Створіть сімейні традиції

Сімейні традиції, ритуали та навіть спланований розпорядок дня забезпечують передбачуваність, а це допомагає дітям відчувати себе в безпеці. Бо саме в такі моменти діти відчувають себе коханими і можуть виявляти щастя. Вечері всією сім’єю, ігри ввечері щоп’ятниці та інше показують дітям, що їх люблять.

Більше спілкуйтеся з дітьми та слухайте їх

Ваші слова граю ть велику роль та можуть впливати на малечу. До того ж, не тільки те, що ви говорите, але й як ви це говорите. Так, розлючена фраза "Тому що я це сказав/ла!" можна замінити на спокійні слова: "Ось чому це важливо". Не варто недооцінювати силу своїх слів, бо це формує уявлення дитини про те, як ви ставитесь до неї.

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І завжди дуже уважно слухайте. Адже багато дітей кажуть, що батьки говорять до них, але не з ними. Ви не можете змусити свою дитину розмовляти з вами, але ви можете бути присутнім і створити атмосферу, де розмова буде приємною для дитини. Не поспішайте сказати власне судження чи "зачитати лекцію".

Кажіть "Я тебе люблю"

Не просто на день народження чи інші свята, а тоді, коли діти не сподіваються почути ці слова. Так, ваше чадо розумітиме, що ви її/його дійсно любите.

Інші фрази, які можна сказати замість "Я тебе люблю":