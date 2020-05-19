Як поліпшити сексуальне життя в парі під час карантину

Постійне перебування з партнером під час карантину може негативно повпливати на сексуальні стосунки. Так, деяким парам просто не до сексу в цей час, проте інші просто не відчувають колишньої пристрасті. Тож, якщо ви хочете відновити іскру в сексуальних стосунках, то ми підготували для вас корисні поради.

Для початку сексолог Дженіс Хіллер говорить, що важливо не забувати про свій зовнішній вигляд удома. "Як би очевидно це не звучало, але те, як ми виглядаємо вдома, впливає на сексуальне збудження не тільки партнера, але й наше власне", – сказала вона виданню The Independent.

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Поради, як поліпшити сексуальне життя

Почніть розмовляти

Секс-експертка Алікс Фокс каже, що спілкування – це ключ до близькості як духовної, так і фізичної. Тому вона радить почати з відвертої розмови, яка створить позитивну і близьку атмосферу.

Запитайте партнера про те, що його турбує, і дайте йому можливість виговоритися. У тому числі не зайвим буде обговорити і сексуальні моменти — чого б вам хотілося додати у своє інтимне життя чи спробувати.



Розмовляйте про свої бажання / Фото Pinterest

Не думайте лише про секс

Варто пам’ятати, що секс — це не тільки фізичний акт. Експерти радять спробувати зробити один одному еротичний масаж чи провести ніжними дотиками по тілу партнера. Наприклад, ви можете влаштувати цікаву гру: взяти різні предмети і торкатися ними партнера, його завдання — відгадати що це. Це створить грайливий настрій і, можливо, налаштує на близькість.

"Це простий спосіб повернути елемент цікавості у ваше особисте життя й отримати такі необхідні важливі веселощі для зняття напруги", – додає Фокс.

Експериментуйте

Рутина зараз захопила в полон багато пар. Але це не означає, що потрібно в неї занурюватися ще більше. Так, Дженіс Хіллер радить дарувати одне одному романтичні вечері. Так, ви можете надіслати партнерові «офіційне запрошення» чи повідомлення, поки ви в душі. Щоб він був підготовлений до вашого вечора. А ще можна урізноманітнити своє сексуальне життя новими позами чи рольовими іграми.