Часто люди чують від психологів: "Є проблеми в дорослому житті? Шукайте відповіді спершу в дитинстві". І це справді так, адже дитячі травми або помилки батьків у вихованні знаходять відгомін навіть через десятки років.

Українська психологиня Анастасія Михайленко розповіла про це на своїй інстаграм-сторінці. Лікар переконана: дитячі травми проявляються у дороcлому житті. Для прикладу вона навела моторошний експеримент, який провели у 1939 році.

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Логопед-дефектолог Венделл Джонсон вирішив на практиці перевірити теорію, що заїкання не є вродженим дефектом мови, а набутим. Для цього вони відібрали групу сиріт і розділили їх. В одній групі дітей хвалили за досягнення та заохочували правильно вимовляти слова, а от в іншій – насміхались, знущались та сварили. В результаті такої дитячої травми багато сиріт із другої групи, які до експерименту не мали проблем з вимовою, таки отримали дефекти мови.

Цей жорстокий приклад довів: будь-яка травма дитинства матиме прояви у майбутньому. А все тому, переконана психолог Анастасія Михайленко, що для малюків інформація, яку говорить дорослий, сприймається як істина. Тому батьки у вихованні наче програмують дитину та впливають на її майбутнє. Відтак варто зважати, які фрази ви говорите своїм нащадкам, адже всі вони закарбуються у пам'яті дитини.

11 прикладів дитячих травм та їхні наслідки

Якщо вам вказували на ваші недоліки, ви фокусуєтеся на них і не помічаєте свої сильні сторони.

Якщо вас виховували з фразами "хороші дівчата так не кричать", "хороші дівчатка доїдають кашку", то ви весь час намагаєтесь відповідати критерію "хорошої дівчинки".

Якщо батьки не давали безумовну любов, то ви не можете безумовно любити себе.

Якщо ваші бажання в дитинстві були не важливі, ви не дозволяєте собі реалізовувати власні бажання і у дорослому житті.

Якщо ви отримувала увагу лише догоджаючи очікуванням інших, ви так робите і зараз.

Якщо ви звикли терпіти не гідне ставлення до себе, ви робите так і зараз.

Якщо ваші кордони порушувалися, ви не здатні відстоювати їх.

Якщо над вами посміювалися, ви боїтеся щось робити, тому що ви не знаєте, яку на це можна отримати реакцію.

Якщо ви мали заслужити любов, то ви це робите і зараз.

Якщо батьки в дитинстві відштовхували вас, ви вважаєте себе не гідною любові та уваги.

Що робити, якщо вам знайомий один з пунктів

Насправді дитячі травми – це не вирок. Психолог Анастасія Михайленко запевняє, що всі їх можна і треба подолати. За її словами, "це внутрішні процеси, які піддаються корекції" в будь-якому віці. Головне для людини – визначити це і знайти фахівця, який підбере індивідуальну методику подолання дитячих травм.