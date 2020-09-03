Як помилки батьків у вихованні впливають на дітей: 11 поширених прикладів та їхні наслідки
Часто люди чують від психологів: "Є проблеми в дорослому житті? Шукайте відповіді спершу в дитинстві". І це справді так, адже дитячі травми або помилки батьків у вихованні знаходять відгомін навіть через десятки років.
Українська психологиня Анастасія Михайленко розповіла про це на своїй інстаграм-сторінці. Лікар переконана: дитячі травми проявляються у дороcлому житті. Для прикладу вона навела моторошний експеримент, який провели у 1939 році.
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Логопед-дефектолог Венделл Джонсон вирішив на практиці перевірити теорію, що заїкання не є вродженим дефектом мови, а набутим. Для цього вони відібрали групу сиріт і розділили їх. В одній групі дітей хвалили за досягнення та заохочували правильно вимовляти слова, а от в іншій – насміхались, знущались та сварили. В результаті такої дитячої травми багато сиріт із другої групи, які до експерименту не мали проблем з вимовою, таки отримали дефекти мови.
Цей жорстокий приклад довів: будь-яка травма дитинства матиме прояви у майбутньому. А все тому, переконана психолог Анастасія Михайленко, що для малюків інформація, яку говорить дорослий, сприймається як істина. Тому батьки у вихованні наче програмують дитину та впливають на її майбутнє. Відтак варто зважати, які фрази ви говорите своїм нащадкам, адже всі вони закарбуються у пам'яті дитини.
11 прикладів дитячих травм та їхні наслідки
- Якщо вам вказували на ваші недоліки, ви фокусуєтеся на них і не помічаєте свої сильні сторони.
- Якщо вас виховували з фразами "хороші дівчата так не кричать", "хороші дівчатка доїдають кашку", то ви весь час намагаєтесь відповідати критерію "хорошої дівчинки".
- Якщо батьки не давали безумовну любов, то ви не можете безумовно любити себе.
- Якщо ваші бажання в дитинстві були не важливі, ви не дозволяєте собі реалізовувати власні бажання і у дорослому житті.
- Якщо ви отримувала увагу лише догоджаючи очікуванням інших, ви так робите і зараз.
- Якщо ви звикли терпіти не гідне ставлення до себе, ви робите так і зараз.
- Якщо ваші кордони порушувалися, ви не здатні відстоювати їх.
- Якщо над вами посміювалися, ви боїтеся щось робити, тому що ви не знаєте, яку на це можна отримати реакцію.
- Якщо ви мали заслужити любов, то ви це робите і зараз.
- Якщо батьки в дитинстві відштовхували вас, ви вважаєте себе не гідною любові та уваги.
Що робити, якщо вам знайомий один з пунктів
Насправді дитячі травми – це не вирок. Психолог Анастасія Михайленко запевняє, що всі їх можна і треба подолати. За її словами, "це внутрішні процеси, які піддаються корекції" в будь-якому віці. Головне для людини – визначити це і знайти фахівця, який підбере індивідуальну методику подолання дитячих травм.