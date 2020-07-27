Телеведуча і акторка голлівудських фільмів і мюзиклів Честен Хармон має цікаве хобі – вона за лаштунками театру, в гримерках чи на знімальному майданчику займається в'язанням, а потім цей одяг продає.

Честен Хармон розповіла про власне хобі для блогу Etsy.

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Навіщо акторка зайнялася створенням і продажем в'язаного одягу?

Дівчина розповіла, що іноді між епізодами на зйомках актори "простоюють" годинами. І тоді вона радіє, що має пряжу в руках і музику в навушниках. Це стало для неї новим чудовим хобі.

Коли це почалося? За словаим Честен, її зацікаило в’язання відтоді, як вона взяла участь у всесвітньому турі з мюзиклом по книзі "Знедолені" Гюго. Вони гастролювали два роки і тоді акторка почала в'язати, а згодом навіть відкрила магазин PlushArmour.



Так, це стало одним з її улюблених занять на гастролях. Вона почала відвідувати магазини пряжі по всій Америці і зібрала величезну добірку незвичайної пряжі від місцевих виробників.

Наприклад, частина колекції, яку вона зв'язала, зроблена з пряжі, яку Честен роздобула в канадській провінції Альберта, де жила в минулому році, коли знімалася в новому серіалі "Прокляття".

Більшість її виробів створюються на замовлення – це близько 70% продажів.



"Люди хочуть мати ступінь залученості в хендмейд-виробництво і я відкрита для всього. Іноді вони кажуть: Сходи з розуму від своєї уяви і створи для мене щось божевільне. Це весело, я беру на себе ініціативу і тоді виходять речі, які я ніколи б не придумала самостійно", – додає Честен.

Які пряжі Честен використовує? Акторка зізнається, що у неї великий список великих брендів з яскравими квітами, які їй подобаються, зокрема Madelinetosh, Malabrigo і Knit Collage. Але їй також подобається знаходити унікальні пряжі місцевого виробництва у різних куточках світу.



Порада іншим хендмейд-майстриням, у яких є і хобі, і кар'єра

Не вірте, що потрібно вибрати між кар'єрою, в якій ви працюєте, і створення хендмейду чи власною справою. Робіть те, що вам подобається.

"Я граю на сцені в мюзиклах, граю в кіно, працюю ведучою на телебаченні, і я ж роблю одяг своїми руками і продаю їх. Так і ви робіть – встигайте і те, і інше, і третє одночасно", – сказала Честен.

Для створення власної справи та заробітку на цьому також варто вивчити, які товари ручної роботи найактивніше купують на Заході і Сході. Подивитися на хендмейд-тренди.