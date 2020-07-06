Дарувати дитині подарунки можна на свята чи просто так. Психологи кажуть, що не варто боятися розпестити дитину, головне – не можна замінювати подарунками свою любов, увагу і спілкування.

Де проходить межа між подарунком і батьківською любов'ю, як правильно вибирати подарунки дітям ьта чого дарувати не можна – розповіла виданню Mind психологиня Ольга Голубіцька.

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Чи можна дитину розпестити подарунками

Психологиня наголошує, що не можна розпестити дитину подарунками, можна неправильно вибудувати з нею стосунки. Якщо малеча безконтрольно вимагатиме подарунків як увагу й любов батьків, то поведінка дитини може згодом стати провокаційною.

"Дитина звикає до того, що можна "виманювати" подарунки і вимагатиме їх, бо це єдина мова стосунків, яка їй знайома", – каже Ольга Голубіцька.

Окрім того, подарунок може нашкодити, коли дитину "купують": "Я дарую тобі ось це, якщо ти напишеш контрольну на відмінно". Це викликатиме залежність.



Даруйте подарунки просто так або на свято, без умов / Фото teddyclub

Що означають подарунки для дітей? За словами психологині, сам собою феномен подарунка для дитини – це один із показників любові та прийняття, доказ того, що дитина бажана і їй раді в цій родині.

З якого віку можна дарувати подарунки дітям

Іграшки можна дарувати з будь-якого, але варто звертати увагу на інструкцію на упаковці. Також важливо спостерігати, чим цікавиться дитина, які в неї є хобі. Завжди можна запитати, що вона хоче. Тоді дитина відчуває зацікавленість і увагу з боку мами й тата або інших близьких людей.

Що не можна дарувати дітям

Ольга Голубіцька вважає, що бажано не дарувати малечі ґаджети. Також не варто підносити їжу як подарунок – наприклад, солодощі, щоб не викликати в дитини залежність.

Чи є обмеження в кількості подарунків? Психологиня каже, що не варто дарувати подарунки тільки на день народження й Новий рік або тільки п'ять подарунків, тому що дитині виповнюється п'ять років. Важливо, щоб у родині був баланс. Про кількість потрібно домовлятися. Наприклад, старшому дарують три подарунки – і молодшому теж стільки.

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Як правильно дарувати подарунки

Подарунки варто дарувати особисто, лицем до лиця: нахилитися до дитини або присісти. Розповісти, як купувався подарунок. Наприклад: "Пам'ятаю, як ти хотів цю книгу і просив у мене, я її купила. Нехай вона приносить тобі радість". Аргументація говорить про те, що ви звернули увагу на бажання дитини, помітили її потреби.

Але також можна вручити дитині подарунок на відстані, якщо так склалися обставини. До прикладу, коли батьки у відрядженні, то дарунок може принести бабуся зі словами: «Мама зараз далеко, ти її обійняти не можеш, проте вона приготувала тобі подарунок заздалегідь». Дитині знатиме, що про неї пам'ятають.

Але неправильно дарувати подарунки за бартером, тобто ставити умови: "Я дарую тобі, якщо..", "Куплю тобі, коли...". Бо це вже варіанти "купування" дитини.