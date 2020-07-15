Майже всі маленькі діти дуже люблять купатися. Але молоді батьки не завжди знають, як робити це правильно. Тому ми підготували для вас поради, які допоможуть зробити водні процедури приємними для малюків і їх батьків.

Коли почати купати малюка? Якщо ви не отримали рекомендацій від лікаря, то купання новонароджених можна проводити на наступний день після повернення додому, пише Lady.Tochka.

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Тривалість першого його може становити 5-8 хвилин, а з кожним днем варто збільшувати час водних процедур (коли малюку виповниться місяць, купати його можна до 30-40 хвилин).

Яка повинна бути температура води? Оптимальна температура води для купання дитини – від 34 до 37 градусів, а температура повітря бажано, щоб була – 20-22 градуси.

Тому експерти поділилися правилами купання новонароджених, які допоможуть зробити звичні процедури приємними і для малюків, і для їх батьків. Для початку, варто правильно організувати цей процес, щоб задоволення було максимальним.



Купання дитини вдома / Фото huggies

Правила купання немовлят

Купіть необхідні аксесуари

Для купання дитини вам знадобиться спеціальна ванночка, дитяче мило або засіб для купання немовлят, олійка або бальзам для тіла, зеленка (для обробки пупка), захисний крем або мазь для сідничок.

Новонароджену дитину варто купати в чистій воді, без додавання трав, щоб вона не викликала алергічну реакцію.

Також експерти радять взяти спеціальні іграшки для купання, які допоможуть малюку полюбити водні процедури. Спочатку можна брати гумові фігурки тварин, а вже старшому карапузу запропонуйте інші іграшки, з якими він грається.

Виберіть підходящий час

Купати новонароджених малят потрібно щодня в той самий час, щоб дитина звикла до певного режиму. Найкраще це робити ввечері перед сном, адже тепла вода розслабляє та заспокоює, і малюк швидше засне.

Підготуйтеся

Приготуйте одразу м'який махровий рушник, пелюшки, чистий одяг. Ванночку помийте теплою водою з милом й облийте окропом. Після цього наберіть воду (її температура повинна становити 36-37˚С). А на дно ванночки постеліть спеціальний килимок, що запобігатиме ковзанню дитини.

Зберігайте спокій та створіть для дитини відчуття безпеки

Однією рукою притримуйте дитину під спинку, щоб голова малечі лежала в вас на передпліччі. А іншою рукою намиліть і сполосніть голівку дитини, а потім помийте животик, ніжки та сіднички. І не мочіть пупок, якщо він ще не зажив.



Тримайте головку дитини під час купання / Фото Shelly

Під час купання експерти радять розмовляти з карапузом, наспівувати йому пісеньки. Це допоможе маляті заспокоїтися та почуватися в безпеці.

Витягніть дитину з води

Після купання витягніть дитину з води і промокніть шкіру малюка рушником. Якщо пупкова рана ще не зажила, обробіть її так, як радив педіатр. Шкіру дитини, якій лише три місяці, змажте дитячою олійкою, а для старшого малюка використовуйте дитячий бальзам для тіла.

На сіднички нанесіть крем або мазь, що вберігає від попрілості. Після цього одягніть дитину. Тепер малюка чекає спокійний солодкий сон.