Як правильно закінчити стосунки з партнером: пояснення психологів

Розрив стосунків з коханою людиною – це завжди боляче. Не обійдеться без переживань, сумнівів складних емоцій та почуття внутрішнього спустошення. Тож, поради, як правильно закінчити стосунки, щоб уникнути образ читайте у матеріалі.

Психологи з Університету Брігама Янга в США провели спільне дослідження з професором лінгвістики Аланом Меннінгом і Ніколь Амарі з Університету Південної Алабами. За їх словами, на початку серйозної розмови найкраще використовувати вступні фрази-штампи типу "нам потрібно поговорити", пише видання Сегодня.

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Тому якщо ви хочете сказати будь-яку погану новину своєму партнерові, то не потрібно "ходити навколо", а краще сказати все як є, як би це не засмучувало людину. Говоріть про все відразу і без натяків.

І тим не менше, зовсім безболісно розлучитися неможливо, єдиного "рецепту" розриву немає. Але вчені підказали, чого не варто робити перед тим, як ви вирішили розірвати стосунки.

Напередодні важливої розмови не потрібно вести себе так, ніби все добре і проблеми немає.

А для того, щоб поставити крапку, не потрібно йти в улюблене кафе, замовляти улюблений коктейль і так говорити про те, що ви хочете розлучитися. Бо таким чином ваш потенційно колишній партнер відчуватиме себе неприємно, зрадженим і розгубленим,

– кажуть експерти.

Натомість психологи видання The Village вважають, що не потрібно тягнути до останнього, щоб ухвалити рішення про розрив. Адже в стані напруги, кризи та глибокого розчарування у вас буде менше шансів та завершити стосунки цивілізованою розмовою.



Намагайтеся заспокоїтися перед серйозною розмовою / Фото Pinterest

"Сконцентруйтеся на своїх потребах, а не на недоліках партнера – це перший крок до конструктивної розмови про розрив. Не варто обстоювати позицію "мій партнер нестерпний" або думати "партнер ідеальний, просто я все завжди руйную, тому маю піти", – каже психолог Антон Федорець.

А психологиня Наталія Шаригіна запевняє, що будь-яке повідомлення у складній розмові має бути побудованим на чотирьох кроках: це спостереження – почуття – потреба – прохання.

Спостереження – це об’єктивні факти

"Я помітив/ла, що ми понад місяць нікуди не ходимо вдвох і все рідше розмовляємо" або "Минулої середи я попросив/ла тебе про те і про те"; "Позавчора ти сказав, що категорично проти моєї участі у цьому проєкті".

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Почуття

"Мені сумно і бракує підтримки, я почуваюся непотрібною".

Потреби

"Мені важливо, щоб у стосунках я могла ділитися своїми переживаннями" або "Мені важливо, щоб мій хлопець/дівчина не критикував мої захоплення".

Прохання про конкретні дії

Цей метод добре пасує і для розв’язання звичайних побутових суперечок, але у разі розмови про розрив замість прохання буде висновок: "Тому я хочу завершити наші стосунки".

І пам’ятайте, наскільки серйозно ви б не підготувалися, навряд чи ви залишитеся врівноваженим і спокійним. Але ніхто цього й не вимагає: якщо вас наповнюють емоції, говоріть про них, хочете плакати – плачте.