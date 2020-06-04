У 2015 році троє друзів з Дніпра Дмитро Стародубов, Юрій Кондратенко і Денис Антіпов заснували власний крафтовий бізнес Mr.Pops з виробництва морозива. Зараз у них понад 100 точок по всій Україні, а для виготовлення морозива беруть лише натуральні інгредієнти.

Журналісти видання Сегодня поговорили з одним із засновників бренду Mr.Pops – Дмитром Стародубовим – і розпитали у нього, як одного разу три товариша вирішили почати виробництво морозива.

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Як виникла ідея зробити морозиво

Дмитро розповів, що він з друзями завжди разом їздили відпочивати, куштували щось цікаве, відвідували різноманітні ресторани. "Юрій у нас фанат каналу Food Network, і ідея пішла саме звідти. Юра побачив там формат морозива 20-х років – попсікл (морозиво на паличці з фруктовими домішками), яке було популярним у Латинській Америці, Мексиці, США", – каже Дмитро.



Тому хлопці взяли за основу ідею простого продукту і вирішили, що все має бути натуральним. Спочатку це було просто як хобі, адже вони хотіли зробити гарний продукт, який подарує правильні емоції. А згодом вирішили зробити з цього заробіток.

Як близькі відреагували на ідею робити морозиво? За словами Дмитра, всі люди в їхньому оточенні – досить спокійні і авантюрні, без забобонів або стереотипів.

Де спочатку виробляли морозиво

Спочатку це була маленька орендована кухня – так би мовити невелика кімната з нержавіючим обробним столом, морозильною камерою, формами, де все робилося власноруч.

Яким був перший смак? Дмитро розповідає, що це було морозиво зі смаком полуниці з вершками. Коли вони створили цей смак, то зрозуміли, що потрапили в точку: потроху люди стали смакувати і повертатися.



"Спочатку ми стояли всього за дві-три години на набережній Дніпра. Виїжджали в основному ввечері, тому що для нас тоді зробити 300 пачок морозива було дуже трудомістким процесом", – додає підприємець.

Чи доводилося викидати морозиво? Дмитро зізнається, що так. Адже цей улюблений для багатьох холодний десерт залежить від сезонності у інгредієнтах. Від партії до партії може змінюватися смак. "Наприклад, рання полуниця одного була дуже рідка, і на готовому продукті це позначалося недобре. Партію просто утилізували", – каже хлопець.

Але вдалося вийти з Дніпра на ринок у Києві

"Спочатку була набережна в Дніпрі. Потім з'явилися клієнти, які почали нас набирати і питати, де ми сьогодні. Ми у відповідь пропонували привезти морозиво особисто, зробили невелику доставку власними мотоциклами і машинами", – каже Дмитро.

Потім люди почали надсилати своїх водіїв, щоб забирати морозиво: наприклад, на свято або просто на вихідні поїсти. Тоді підприємці і зрозуміли, що їм потрібно будувати виробництво і що ця орендована кухня уже не підходить.

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У 2015 році Mr.Pops взяли участь в одному з перших фестивалів вуличної їжі в Дніпрі. Після нього рішення про виробництво тільки підтвердилося. Взимку почали будувати. Більшу частину всього робили власноруч.



У Києві Дмитро, Юрій та Денис також починали з "Вуличної їжі", і незважаючи на розташування та погану погоду, люди приходити куштувати і продаж почав йти краще. Так, через три фестивалі "Вуличної їжі" у Києві у хлопців з'явилося перше місце продажу.

Порада молодим підприємцям:

"Я не хочу говорити банальні речі і я, напевно, не перебуваю в тому статусі й віці, щоб надавати поради, але єдине я можу сказати точно, що якщо першочерговими для вас будуть гроші, то, швидше за все, нічого не вийде. Або вийде, але тільки на короткий період часу", – каже Дмитро.

За його словами, у своїй справі потрібно "розчинитися", адже щодня є багато процесів, які вимагають тяжкої праці і забирають багато часу, але це все приносить результат. Сумніви будуть завжди, але справі потрібно віддаватися повністю.