Знайомство дитини із прийомною родиною повинно здійснюватися поступово, крок за кроком та без тиску чи примусу. Але як провести першу зустріч? Адже не лише дитина може мати страхи чи хвилювання, а й самі батьки.

Журналісти 24 каналу разом з Благодійним фондом "Рідні" підготували для вас корисну інформацію, яка допоможе підготуватися до хвилюючої зустрічі.

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Як розповіла психологиня Ірина Ферко, часто процедуру знайомства умовно розділяють на три етапи: підготовка, перша зустріч, наступні зустрічі.

"Особливо готуватися не потрібно, швидше за все, дитина буде до вас прихильна. Але глибокого сліду зустріч у ній не залишить, адже в інтернаті дитина перетинається із сотнями людей – вихователями, нянями, вчителями, лікарями тощо, тому вона може спочатку сприйняти вас як чергового відвідувача", – додає вона.

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Вивчаючи досвід інших, пам’ятайте, що у вас все буде інакше, бо кожна сім'я, як і кожна дитина, – неповторна. Довіряйте своїм відчуттям, вірте в свої сили. Зробіть список "Чого мені не вистачає для прийняття рішення?" та проаналізуйте його. Поставте собі питання: "Для чого це мені? Як зміниться моє життя? Як зміниться життя дитини? В чому моя місія і чи справді вона моя?" Випишіть усі свої страхи, переживання, сумніви. Поговоріть про них зі своїми рідними, попрацюйте з психологом. Не бійтесь сумніватись та робити помилки, люди не ідеальні. Подумайте, якою буде дитина, яка залишиться в дитбудинку, та помрійте, якою вона стане поруч із вами. Зробіть вибір і просто дійте. Адже прорахувати життя неможливо.

Повертаючись до першої зустрічі з дитиною, зазначимо, що цей момент завжди хвилюючий. До того ж, це може бути тяжкий крок для малечі, адже вона також має свій життєвий досвід. І вона вже випробувала розчарування, страждання і розпад сім'ї, тож природно, що можливі зміни викликають в неї тривогу.

Ще більш тривожними для малюка є зміни, пов'язані з невідомістю, коли дитина не знає, якими являться його прийомні батьки. Тому перша зустріч може спровокувати невпевненість і страх. Емоції, які виникають спонтанно, можуть викликати захисну реакцію чи вплинути на взаємні відносини.



Дитина в інтернаті / Фото Politeka

Поради щодо першої зустрічі

Кілька порад, які допоможуть батькам познайомитися з дитиною дала психологиня Благодійного фонду "Рідні" Ірина Ферко.

За її словами, майбутнім батькам варто пам’ятати, що перша зустріч – це презентація їх самих, як потенційних батьків. Тому є речі, на які варто звернути особливу увагу:

Зовнішній вигляд

Одяг має бути зручним, щоб можна було вільно рухатись, спілкуючись з дитиною. Він має викликати довіру, а не відлякувати яскравими кольорами, зайвими аксесуарами, різкими ароматами тощо.

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"Від зовнішнього вигляду дорослого буде залежати наважиться дитина наблизитись/допустити до себе чи ні, і на скільки", – запевнила психологиня.

Емоційний стан

Ірина Ферко додала, що варто заздалегідь підготуватися, щоб поводитись впевнено та спокійно.

Потрібно говорити рівно та привітно, бути собою, нічого не вигадувати зайвого та "не витискати" з себе доброту. Це додасть додаткових цеглинок у побудові стіни в спілкуванні. Адже дитина одразу відчує надмірну тривогу чи фальш. Якщо ви хвилюєтеся, то відверто скажіть про це дитині.

Як організувати першу зустріч

Психологи рекомендують, щоб у першу зустрічі дитина обов'язково була в звичній обстановці, наприклад, серед інших дітей, в спальні чи на прогулянці. Тобто там, де вона відчуває себе в безпеці.

Чому? Якщо перша зустріч проходить в звичному для дитини місці, їй не доведеться витрачати енергію на пристосування до середовища в той час, коли вона повинна налагоджувати контакт з вами. Можете порадитися з вихователями малюка.



Перша зустріч з дитиною з інтернату / Фото 20minut

Окрім того, ініціатором спілкування повинні бути не ви, а дитина, особливо якщо їй до трьох років. Тож, радимо бути спокійними, розташуватися десь поряд і почекати, поки малеча сама до вас підійде.

Дозвольте їй самій познайомитися з вами. Будьте максимально пасивними, не закликайте до чогось, адже дитина вас сприймає чужинцем.

Скільки має тривати перша зустріч? Фахівці запевняють, що 20-30 хвилин. З кожною наступною зустріччю час спілкування дитини з батьками поступово збільшується. Для того, щоб встановити довірливі стосунки з малечею, краще проводити такі зустрічі в один і той самий час.

Як називати себе при першій зустрічі з дитиною

Старші діти знають слова "мама" і "тато". До того ж, у них можуть бути спогади про те, що вони жили вдома. Тому такі діти легше вступають в контакт.

Але часто перші питання дітей викликають велику тривогу батьків, зокрема як відповідати на питання: "Хто я такий?", "Навіщо ми прийшли?" тощо. Рекомендуємо одразу говорити правду. А на питання "А ти моя мама?" можна відповісти: "Якщо ти захочеш, я буду нею", або що ви прийшли з нею познайомитися,

– каже психологиня.

Дитина справді хоче, щоб ви стали її батьками, але, якщо цього не станеться, через тиждень вона буде називати "татом" і "мамою" інших людей. Тільки через кілька років життя в сімʼї дитина стане говорити ці слова усвідомлено.

Як поводяться діти з інтернату при зустрічі

Як розповіла психологиня Благодійного фонду "Рідні", зазвичай діти використовують такі варіанти поведінки при зустрічі:

Варіант 1. Дитина одразу йде на контакт, багато говорить, може вже називати дорослих мамою і татом, задає багато запитань, обіймається, сідає на коліна, бере особисті речі, торкається до волосся, біжутерії та інше. Це відбувається не через те, що малюк вихований/невихований, а через порушення кордонів особистості (поведінкове порушення).



Дитина з інтернату може бути замкнутою / Фото changeonelife

Дорослим варто не відштовхувати дитину в такому випадку, а намагатися почергово змінювати дистанції (наближуватись і віддалятись). Також, самим дорослим не варто одразу кидатись з обіймами до дитини. Якщо хочеться взяти за руку, обійняти, запитайте: "Можна? Ти не проти?".

Варіант 2. Дитина тримає дистанцію, спостерігає за дорослими, не виявляє активність (більш адекватна поведінка).

Варіант3. Дитина відсторонена, затиснута, тривожна, в очікуванні небезпеки( висока тривожність).

Що робити в цьому випадку? "Варто просто бути поруч із дитиною, не відсторонюватись, не дивитись прямо в очі, щоб не викликати агресії. Якщо дитина маленька, опуститись до її рівня, навпочіпки. Спробувати відчути її дихання та приєднатись до нього", – запевнила психологиня.

До того ж, важливо, щоб на першій зустрічі була людина, яка або добре знає цю дитину, або спеціаліст, педагог чи психолог, щоб вони могли допомогти налагодити контакт, провести міст між дорослими та дитиною.

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Зазначимо, що у деяких дитячих будинках малюків готують до усиновлення, якщо вже знайшлися батьки. Наприклад, вихователі можуть показувати дитині фотографії прийомної сімї. Так, ваші фото зміцнюватимуть зв'язок і залишатимуть пам’ять, поки вас немає. Якщо є така можливість, то домовтеся про це.

Чи можна приносити іграшки чи їжу дитині

Слід ретельно продумати, що дорослі візьмуть в якості подарунка. Зі смаколиками все зрозуміло – вони завжди підкупають. А чи взяти ще щось? Варто врахувати вік дитини та попередньо спитати поради у вихователя. Адже, можливо, це стане додатковим засобом спілкування, елементом гри та буде сприяти зближенню, довірі чи позитивним емоціям при зустрічі.

Можна принести для дитину якусь іграшку, але не надто цікаву, адже так ви ризикуєте, що ця іграшка захопить малюка більше, ніж розмова з вами.



Дитині можна приносити іграшки / Фото volynnews

Можете, до прикладу, купити іграшки, які можна надіти на один палець. Так, ви зможете спілкуватися з дитиною через "перехідний об’єкт". Адже іграшка може говорити від вашого імені і її можна потім залишити, щоб малеча гралася з нею на час вашої відсутності.

Чудово буде принести їжу. Але заздалегідь детально розпитайте у лікаря, що можна приносити. І їжа повинна бути нейтральною, солодкою і знайомою одночасно. До того ж, запасіться їжею для всіх дітей, адже ніхто не відмовиться поласувати смачненьким.

Чого не варто робити, зустрівшись з дитиною

Що робити, якщо дитині тривожно при зустрічі з вами? Якщо ви бачите, що дитина затиснута, мовчить, в очі не дивиться, намагається зробити вигляд, що її взагалі тут немає, то спробуйте сісти поруч та обережно взяти її за ручку. Але не дивіться одразу в очі, бо прямий погляд може сприйматися як агресія. Розмовляти варто спокійним, рівним голосом.

"Щоб дитина не злякалася, є певні речі, які не варто робити батькам", – каже психологиня Благодійного фонду "Рідні".

Чого точно не варто робити батькам на першій зустрічі:

Оцінювати: хороша/погана; гарна/негарна; розумна/дурна.

Давати оцінку зовнішньому вигляду (одягу, фізичним вадам, тощо…).

Намагатись одразу виховувати чи надавати поради.

Давати марних обіцянок самим. Витягати обіцянки з дитини.

Застосовувати маніпуляції.

Знецінювати, ставитись зверхньо, бути "рятівником".

Боятись, що щось піде не так.

Боятись, що ви їй не сподобаєтесь, не полюбить вас.

Боятись, що ви не зможете полюбити її чи дати усе необхідне.

Сумувати.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



Про діяльність фонду ви можете дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 300 484 та на сайті Благодійного фонду "Рідні".