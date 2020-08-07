Сезон відпусток та відпочинку продовжується. Дорога до курорту виснажлива як для батьків, так і для малюків. Аби діти не нудились у машині й отримували задоволення навіть від поїздки, вам варто засвоїти кілька цікавих ігор.

Часом, сім'ям з дітьми у гонитві за новими враженнями та емоціями доводиться долати сотні кілометрів. Така мандрівка легко виснажить навіть дорослого, а для непосидючих дітей може стати справжнім пеклом. Безліч батьків розважають малят в машині мультиками чи телефоном, проте Освіторія пропонує перелік цікавих ігор, які займуть ваших дітей на кілька годин.

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Знайди машину

Навіть в дорозі можна легко розвивати уважність дітей. Умови гри ви встановлюєте самостійно й вирішуєте, яку машину повинні помітити малюки. Це може бути вантажівка, авто з причепом, трактор чи транспортний засіб конкретного кольору. Проте під час гри не уникнути яскравих емоцій малят, тому готуйтеся до вигуків на задньому сидінні.

Слова-асоціації

У цю гру може грати вся родина. Один з гравців називає перше слово, а інші продовжують низку асоціацій. Наприклад, літак – квитки – валіза – відпочинок – пляж – море. Ця гра може тривати до того часу, поки вашим малюкам не набридне.

Уявні хованки

Один з гравців загадує місце хованки у квартирі, будинку чи кімнаті й дає учасникам всього одну підказку. Всі інші намагатимуться відгадати місце й у такий спосіб напружуватимуть не лише уяву, а й пам'ять.

Я іду на пікнік і беру із собою…

Один з членів сім'ї розпочинає фразу "Я іду на пікнік і беру із собою...", додаючи улюблену їжу чи іграшку, без якої не обходиться відпочинок на природі. Всі інші уважно його слухають і не лише вигадують свій предмет, а й повторюють те, що прихопить з собою попередній гравець.



Розваги для дітей у машині / Фото з відкритих джерел

Поки хтось спав

Якщо хтось з родини заснув у дорозі – це чудова нагода для ще однієї гри. Разом сім'я вигадує історію, яка нібито трапилась з ними під час подорожі, поки один з них бачив солодкі сни. Проте вона не повинна бути перенасичена фантастикою й має звучати правдиво. Тоді команда оголошує вигадану історію учаснику, що спав. Якщо він повірив – перемога за фантазерами.

Що краще…

Ця гра чудово пасуватиме для розваг малюків, адже тут вони можуть дати волю всім своїм бажанням. Правила дуже прості: діти пропонують одне одному два варіанти вчинків, з яких кожен з них повинен обрати той, на який наважиться у реальному житті. Наприклад, що краще, розбити улюблену вазу мами чи зламати спінінг тата?