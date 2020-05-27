Як розвинути асоціативну пам’ять у дитини: дослідження та вправи

Вчені запевняють, що вчити з дитиною якусь інформацію потрібно весело, у формі гри та засвоювати все на прикладах і досвіді. Але є ще одна цікава деталь: щоб допомогти дитині поліпшити пам’ять, потрібно наводити асоціацію лише через 10–30 секунд.

Такі висновки дали спеціалісти Інституту Цукермана при Колумбійському університеті у США в новому дослідженні.

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Полегшує запам’ятовування мнемотехніка, яка побудовані на дії асоціативної пам’яті, яка ефективніша за пасивне запам’ятовування.

До прикладу, дитині треба запам’ятати послідовність кольорів у веселці: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитиний, синій, фіолетовий. Дл цього можна вивчити веселу фразу: "Чимало Охочих Жадібно Знати Бажають Схованку Фазана". Перші літери нагадають, які кольори йдуть далі.

Найважливіше у створенні асоціацій – це яскравість образу, який ви нібито бачите, несподіванка, щось смішне або чудернацьке. Адже пам’ять визначає пріоритетними ті спогади, що емоційно забарвлені.



Дитина краще запам'ятає, якщо асоціація буде яскрава / Фото Infourok

Як зробити "правильну" мнемотехніку? Наприклад, замість того щоб повторювати нове слово з іноземної мови багато разів, краще вигадати образ, який легко згадати. Наприклад, слово сup — чашка. Беремо українське слово, що звучить схоже, та пов’язуємо їх в одне речення. "Кап-кап з чашки" – це спосіб поєднати слова. Варто до цього зробити яскраву ілюстрацію.

Окрім того, вчені рекомендують спочатку сказати речення, а через 10–30 секунд показати таку картинку. Чому саме так? Спочатку має бути подразник саме для слуху, а вже друге враження – візуальна інформація – має бути сильнішим та яскравішим. Так, діти точно запам’ятають.

Окрім того, вчені кажуть, що потрібно давати дитині багато асоціацій, пов’язаних із чимось раніше відомим, адже так краще "осідає" інформація. А ще краще – отримати знання через власний досвід (тоді дитина спиратиметься на те, що вже знає).

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Вправи та ігри на розвиток пам’яті

Цікава вправа: під час прогулянки на вулиці звертайте увагу малюка на дорожні знаки, рекламні щити, вітрини магазинів, і говоріть з дитиною про те, навіщо це все потрібно. Після повернення додому попросіть дитину намалювати те, що вона запам'ятала.

Або ж запропонуйте дитині кілька слів і нехай вона підбере до них прикметники. Наприклад, лялька – гарна, чорнява, усміхнена. Прикметники не повинні повторюватися. Запишіть усі слова за дитиною і пограйте в цю гру навиворіт. Називайте прикметники, які сказала дитина для опису того чи іншого слова, а вона повинна відгадати вказане слово.

Розвинути асоціативне мислення можна і під час знаходження спільного в абсолютно різних речах і предметах. Наприклад: ви питаєте, що спільного між черепахою і трояндою, і разом з малечею шукайте відповіді – обидві вони ростуть, обидві живуть на землі, але люблять воду і т.д. І так з іншими словами.