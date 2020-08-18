Батьки часто нервуються, коли діти повільно збираються в дитячий садок, адже через виникають спізнення на роботу, псується настрій та виникають сварки у сім'ї. Проте насправді причина не в тому, що діти не хочуть відвідувати садок, а в тому як вони прокидаються зранку та чи встигають прийти до тями після солодкого сну.

На сайті видання "Мой ребенок" опублікували декілька корисних порад для батьків, які допоможуть зранку забезпечити дитині хороший настрій та швидко зібрати її у дитячий садок.

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Як швидко зібрати дитину в дитячий садок

Здоровий сон

Для того, щоб дитина прокидалася у хорошому настрої і не втомлювалася, її ліжко має бути зручним. Також важливо провітрювати кімнату перед сном. Звісно, що не варто забувати і про режим дня і прокидатися приблизно в один і той самий час як в будні, так і у вихідні.

Відмінне самопочуття і бадьорість

Дбайте про здорове харчування дитини. Обов'язково в раціоні мають бути свіжі овочі та фрукти, вона має споживати велику кількість вітамінів. Якщо є бажання, можна робити разом із дитиною щоранку розминку.



Зарядка з дитиною / Фото: dityvmisti.ua

Навчайте дитину самостійності

Важливо з раннього віку навчати дитину самостійно одягатися та дбати про себе. Звісно, ви все це можете зробити набагато швидше, проте якщо вона навчиться робити це якомога швидше, то пізніше це полегшить їй життя і стане хорошою інвестицією в майбутнє.

Дотримуйтеся режиму

Ранковий режим також має бути налагодженим. Можливо, варто приготувати всі необхідні речі зранку. Багатьом людям набагато простіше пізніше лягти, аніж прокинутися зранку на пів години швидше.

Будьте в хорошому настрої

Настрій батьків впливає на дитину. Зранку намагайтеся бути спокійними, добрими, позитивно налаштованими. Якщо раптом ви чимось незадоволені або хочете серйозно поговорити з малюком, то краще залишити такий діалог на вечір.



Батьки та щаслива дитина / Фото: dityvmisti.ua

Говоріть з дитиною дорогою в садок

Ранкові розмови дорогою в дитячий садок можуть позитивно повпливати на настрій дитини. Обговоріть з сином чи донькою новий мультфільм, улюблених героїв, розповідайте кумедні історії, вивчайте віршики. Загалом, зробіть усе, щоб дитина чекала на мить, коли вийде з вами з дому.

Не зривайтеся на дитину

Навіть якщо ви дуже запізнюєтеся, у вас немає часу заспокоювати малюка, який капризує, в жодному разі не зривайтеся, не сваріть його, не кричіть. Жодна робота не замінить вам щасливих очей вашої дитини.