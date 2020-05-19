Як соціальна віддаленість через карантин вплине на майбутнє дітей: пояснення експертів

Безперечно, соціальна віддаленість та неможливість бачитися з друзями негативно впливає на дітей на навіть може викликати стрес та смуток. Проте чи вплине це на майбутнє малечі?

Думками експертів з цього питання поділилося видання HuffPost.

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В соціальних мережах з’явилося фото дітей в садочку, які гралися один з одним, не порушуючи дистанції, – лише на виділених для себе територіях. Ще одна світлина показує, як діти сидять на позначених хрестиках, дотримуючись соціальної дистанції.



І коли батьки показали ці фото своїм дітям вдома, то малеча засмутилася через такі умови та сказала, що не змогли б не говорити з друзями чи бути на відстані весь час. "Це не чесно. Я думала, що коли ми повернемося до школи, все буде нормально. Але це (ці фото з дистанцією дітей, – Сім’я 24) не нормально", – сказала одна донька татові.

Так, експертка з питань виховання Ліат Х'юз Джоші говорить, що для дітей школа та садочок – це не лише освіта. Діти потребують цього, щоб бачити своїх друзів та вчителів.

Натомість доктор Девід Вітбрід попереджає батьків про вплив соціального відставання на майбутнє дітей. "Чим довше це триватиме, тим тяжче діти будуть переживати емоційні труднощі, а через це вплив на їхнє психічне здоров'я стане більш серйозним", – говорить він.

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Терапевтка Танна Гейблер каже, що нормально, якщо діти під час карантину відчувають почуття тривоги та депресії. Зокрема, головні болі та хронічні болі в шлунку – це головні показники тривоги.

Інші ознаки тривожності у дітей:

дратівливість

істерики

постійні питання до батьків

проблеми з відокремленням від батьків

кошмари.

Ознаки депресії в дитини:

дратівливість

втома

загальний смуток або розчарування

кошмари або проблеми зі сном

втрата мотивації

виявлення відсутності інтересу до діяльності.

Інші дослідники припускають, що соціальна дистанція менше вплине на дітей молодшого віку, але більше – на підлітків. А все тому що ранній соціальний розвиток може відбуватися в сім'ї, але коли діти дорослішають, їхні дружні зв’язки стають набагато важливішими.

Для дітям до 5 років самоізоляція може бути чудовою, адже вони залишаються з батьками вдома цілодобово та можуть гратися з ними постійно. Але для дітей старшого віку та підлітків це складніше,

– каже експертка Венді Волш.

Але варто звертати увагу і на те, що спроби дітей справитися з "новим нормальним життям" може бути питанням особистості, а не віку. Деякі діти краще і легше впораються з цим, інші ж матимуть багато стресу та проблем.

Експерти наголошують, що це невизначені часи і неможливо точно знати, як це вплине на наших дітей. Єдине, що батьки можуть зробити зараз – це створити вдома середовище, де їхні діти будуть розвиватися. Також варто поважаючи потребу дітей в просторі та вільному часі, потребу в інтернеті та допомагати дитині "триматися на плаву" під час карантину.