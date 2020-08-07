Розподіл фінансів у родині – це одна з найгостріших проблем як для новоспеченого подружжя, так і для пар з чималим досвідом. Як розумно спланувати сімейний бюджет, щоб уникнути сварок та образ, читайте у матеріалі.

Психолог в галузі сімейних відносин Олександр Шахов в інстаграмі поділився дієвою системою розподілу фінансів в сім'ї, яка допоможе задовольнити потреби кожного. Він радить все зароблене збирати у спільну скарбничку, а далі розподіляти по гаманцях.

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Як спланувати сімейний бюджет

Обов'язкові витрати

Сюди належать як продукти харчування, так і витрати на одяг чи взуття, орендна плата за квартиру та комунальні послуги, податки, кредити. Саме цей гаманець є пріоритетним. Лише після його наповнення варто розподіляти залишок на інші потреби.

Особисті витрати дружини

Це власні кошти жінки, за які вона не зобов'язана звітувати перед чоловіком. Їй необхідно мати особисті гроші, щоб почуватись вільно й не вимолювати кожну копійку. Психолог запевняє, що люблячий чоловік намагатиметься збільшити цей гаманець.

Особисті витрати чоловіка

Справедливо, якщо сума витрат чоловіка відповідає тим коштам, які з сімейного бюджету виділяють дружині.

Витрати на дітей (кишенькові гроші, секції)

(кишенькові гроші, секції) Витрати на красу

Олександр Шахов переконаний, що жінка повинна мати окремі фінанси для б'юті-процедур, адже вона залишається привабливою для чоловіка, аби він щодня насолоджувався її красою. Зважаючи на захмарні ціни в сфері краси, психолог радить показати коханому прайс з салону, адже більшість партнерів навіть не здогадується, наскільки дорогими є банальні жіночі потреби.