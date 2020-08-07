Як спланувати сімейний бюджет: поради експерта
Розподіл фінансів у родині – це одна з найгостріших проблем як для новоспеченого подружжя, так і для пар з чималим досвідом. Як розумно спланувати сімейний бюджет, щоб уникнути сварок та образ, читайте у матеріалі.
Психолог в галузі сімейних відносин Олександр Шахов в інстаграмі поділився дієвою системою розподілу фінансів в сім'ї, яка допоможе задовольнити потреби кожного. Він радить все зароблене збирати у спільну скарбничку, а далі розподіляти по гаманцях.
Читайте також Річниці весілля по роках: як святкують та що можна дарувати
Як спланувати сімейний бюджет
- Обов'язкові витрати
Сюди належать як продукти харчування, так і витрати на одяг чи взуття, орендна плата за квартиру та комунальні послуги, податки, кредити. Саме цей гаманець є пріоритетним. Лише після його наповнення варто розподіляти залишок на інші потреби.
- Особисті витрати дружини
Це власні кошти жінки, за які вона не зобов'язана звітувати перед чоловіком. Їй необхідно мати особисті гроші, щоб почуватись вільно й не вимолювати кожну копійку. Психолог запевняє, що люблячий чоловік намагатиметься збільшити цей гаманець.
- Особисті витрати чоловіка
Справедливо, якщо сума витрат чоловіка відповідає тим коштам, які з сімейного бюджету виділяють дружині.
- Витрати на дітей (кишенькові гроші, секції)
- Витрати на красу
Олександр Шахов переконаний, що жінка повинна мати окремі фінанси для б'юті-процедур, адже вона залишається привабливою для чоловіка, аби він щодня насолоджувався її красою. Зважаючи на захмарні ціни в сфері краси, психолог радить показати коханому прайс з салону, адже більшість партнерів навіть не здогадується, наскільки дорогими є банальні жіночі потреби.
- Заощадження або інвестиції
- Навчання і розвиток