Як сподобатися хлопцеві при першій зустрічі: психологічні трюки

Ви не можете змусити людину закохатися у вас, проте існують певні поради та методи знайомства на основі психології, які допоможуть вам сподобатися хлопцеві, який вас зацікавив. Іноді потрібно просто трохи стратегії.

Ці психологічні трюки допоможуть вам привернути увагу хлопця та зацікавити його, пише Yourtango.

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Попросіть його про послугу

Дослідження показують, що люди, як правило, подобаються тим, хто робить для них якусь послугу. А все тому, що ми підсвідомо змушуємо себе вірити, що людина зробить так само для нас, як і ми для неї.

Цей феномен зворотної психології відомий як ефект Бенджаміна Франкліна, оскільки він виявив цю хитрість. У чому суть цього психологічного ефекту? Вона полягає в тому, що людина, яка зробила щось хороше для когось, з більшою ймовірністю ще раз допоможе цій людині.

Зробіть йому комплімент

Більшість хлопців не часто отримують компліменти, тому, коли вони чують приємні слова, то це точно дивує їх.

Єдина проблема полягає в тому, що компліменти втрачають свою значимість, якщо ви їх постійно чуєте. Тому психологи наголошують, що потрібно говорити комплімент максимум один раз на день.



Робіть компліменти хлопцеві / Фото Poradu24

Затримайте зоровий контакт на довше

Дослідження виявили, що тривалий зоровий контакт збільшує ймовірність закоханості двох людей. До того ж, такий погляд підвищує довіру і підсилює прихильність близьких людей, а також стимулює вироблення окситоцину, який зміцнює вашу симпатію.

Називайте його на ім’я

Імена, які нам дали батьки, – це як музика для наших вух. Тому після того, як хтось вимовляє ваше ім'я, це стимулює ваше его. Окрім того, дослідження показали, що слух власного імені має унікальний позитивний вплив на активацію мозку.

Копіюйте його жести

Один з найпоширеніших способів виявлення зв’язку з кимось – це копіювання його/її жестів. Це насправді часто робиться на підсвідомому рівні. Так, психологи помітили, що люди можуть створити тісніший зв’язок, "дзеркально дивлячись на когось" – тобто помітивши однакову жестикуляцію, навіть якщо це робиться абсолютно свідомо.

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Не бійтеся показувати йому свої недоліки

Багато жінок прагнуть приховати свої недоліки і виглядати «ідеально», аби зацікавити чоловіка. Так, не варто показувати всі недоліки одразу, але будьте собою. Не приховуйте те, що потім все одно буде видно.

Сформуйте добрі очікування про нього

Серед психологів існує цікаве поняття – Ефект Пігмаліона. Він говорить про те, що людии схильні формувати очікування щодо своїх співрозмовників.

Наприклад, якщо ви будете думати, що він дурень, то ви будете вести себе і ставитися до нього відповідно, не усвідомлюючи цього. Але якщо ви очікуватимете, що він буде добрий до вас, то таким ви його і помічатимете та наділятимете цим на підсвідомому рівні.



Створіть очікування про хлопця / Фото Independent

Нехай він поговорить про себе

Люди люблять говорити про себе. Тому, ставлячи йому запитання, чим він заробляє на життя чи чим захоплюється, це змусить його відкритися вам. І цим ви йому сподобаєтеся, адже зацікавите його улюбленою темою для розмови.

Майте життя поза стосунками

Чи багато чоловіків хочуть мати стосунки з жінкою, яка робить його центром свого Всесвіту? Ні, і це дуже небезпечно для здорових стосунків.

Показуючи йому, що ви врівноважена і не витрачаєте весь свій час на стосунки та маєте власне життя, ви дасте йому "зелене світло" та цим сподобаєтеся.

Покажіть, що у вас є схожі цінності та захоплення

Дослідження показують, що люди схильні закохуватися (або асоціюватись) з тими, коли вони наділяють подібними цінностями. Це підтверджує теорію подібності/привабливості.

Тож, якщо він бунтівник, покажіть свою непокірну сторону. А якщо він сімейний хлопець, поговоріть про те, наскільки важливі для вас батьки чи діти.