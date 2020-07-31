Багато людей мріє мати міцні та щасливі стосунки, проте в реальності не у всіх це виходить. І причин цьому може бути багато, але є обов'язкові речі, які допомагають людям створити міцний союз.

Психолог Михайло Лабковський на своїй сторінці в інстаграмі розповів про три важливі деталі, які допоможуть створити міцні стосунки.

Цікаво Переїзд до другої половинки: як зрозуміти, що ви обоє готові до спільного життя

Які три важливі умови допоможуть створити міцні стосунки

Мета ваших стосунків – самі стосунки

Ви повинні створювати стосунки через кохання. Психолог каже, що якщо за допомогою шлюбу чи відносин людина хоче вирішити якусь проблему, то вона тільки подвоїться. До прикладу, якщо людина шукає другу половинку лише щоб втекти від самотності, то вона і в стосунках буде почуватися самотньою.

За словами Лабковського, якщо ваша самооцінка залежить від наявності партнера, то в стосунках вона впаде ще нижче, а тому навряд чи такі стосунки триватимуть довго.

"Або якщо ви намагаєтеся за допомогою стосунків вирішити фінансові питання, до прикладу, щоб було де жити і завдяки кому виплачувати іпотеку. В найкращому випадку ви просто приречете себе на шлюб без кохання", – додає психолог.



Кохання в парі / Фото resfeber

У вас побудований діалог ⠀

Відсутність можливості бути собою і говорити прямо – це крах для будь-якої сім'ї. Лабковський каже, що якщо з якихось причин ви замовчуєте образи, не говорите свої бажання прямо або не можете домовитися з другою половинкою – то це проблема. І для вас це буде тягарем, а не стосунками.

За словами психолога, в стосунках важливо, аби обидві сторони були націлені не на суперництво і не на встановлення своїх правил, а на партнерство. ⠀

У вас нормальні стосунки із собою

Психолог впевнений, що люди, які не приймають і не люблять себе, не можуть приймати та любити інших. "Вони можуть "зіграти" почуття. Але якщо для самих себе вони якісь надто товсті або занадто худі, чи мало заробляють тощо – то це провал", – каже Лабковський.

Адже критичне ставлення людини до себе обов'язково перенесеться на того, хто перебуває поруч. О прикладу, це може виявлятися в зауваженнях, ревнощах, контролі, заздрості чи інших неприємних мотивів поведінки.