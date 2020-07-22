Власники успішного сімейного бізнесу поділилися власними порадами, як їм вдається передати свою справу з покоління в покоління. Тож, незважаючи на жорстку конкуренцію від великих корпорацій, деякі сімейні компанії по всьому світу продовжують процвітати.

Секрети успішного бізнесу розповіли власники винного заводу у Франції, кав'ярні в Італії, будинку моди з Індії та сировинного гіганта в Індонезії, пише CNBC.

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Сімейним підприємствам, окрім звичних бізнесових проблем, доводиться також мати справу з особливими перешкодами – від сварок між членами родини до складання заповіту.

Секрети успішного сімейного бізнесу

Все починається з дитинства

У сімейному бізнесі діти зазвичай виховуються в атмосфері ділових зустрічей і угод, проте до певного часу вони не беруть вних жодної участі. Керівник азіатського сировинного гіганта RGE (Royal Golden Eagle) Андерсон Таното розповів, що своє дитинство він провів на плантаціях в Індонезії.

Адже компанія RGE з'явилася на світ в 1960-х роках і спеціалізувалася на виробництві фанери, але потім в її лінійці продукції з'явилися пальмова олія і целюлоза.



Сім'я Таното / Фото magazine.wharton

"Протягом чотирьох або п'яти років поспіль я їздив на канікули в Керінчі, Ріау або на плантації. Дітям добре на природі: я, наприклад, із задоволенням лазив по деревах і плавав в річці", – згадує Андерсон.

Натомість його сестра Белінда заявила, що мала особливий емоційний зв'язок з сімейною справою, яка з кожним днем в полі лише зміцнювалася.

Сімейні цінності

Французький винний завод Chateau de Beaucastel є чудовим прикладом сімейного бізнесу, на чолі якого стоїть родина Перрін. Вони на 100% є сімейний підприємством, бо стороннім акціонерам вхід в компанію заборонений.

Чому? Бо родина зацікавлена у створенні фінансової та ділової опори для майбутніх поколінь. "Ви не заводьте виноградник для себе, ви робите це для нащадків. Важливо розуміти, що ви працюєте не на себе, а заради майбутнього своїх дітей", – розповів Франсуа Перрін.



Родина Перрін / Фото thewinesociety

Близько, але без контролю

Сімейні підприємтсва – це завжди дружні сім'ї з власними справами і секретами. Однак, італійська мережа кав'ярень Illy встановила нетипове правило: в компанії члени сім'ї не звітують один одному безпосередньо.

Вони мають дуже суворі правила щодо родинних зв'язків, тому не наймають більше одного представника від кожної родини в одну і ту ж компанію або напрямок.



Сім'я Іллі / Фото foxnews

"Братам не місце в одному відділі, і тим більше вони не повинні підкорятися своєму батькові", – додає Дар'я Іллі – представниця четвертого покоління власників компанії

Сімейні сварки

Не всі слени родити завжди погоджуються з певним рішенням щодо сімейного підприємтсва. Так, вндійський модельєр Рита Кумар визнає, що у неї були розбіжності з сином Амріш, який займає посаду генерального директора компанії Ritu Kumar.

Зазначимо, що Кумар є відомою особою в світі розкоші, а її шедеври демонструють майстерність індійських дизайнерів.

А натхнення вона черпає від стилю інших знаменитостей – від зірок Боллівуду Айшварії Рай до покійної принцеси Діани. Сьогодні модельєрка намагається адаптувати компанію під сучасні смаки більш молодої аудиторії.



Рита Кумар з сином Амріш / Фото Vogue

"Зміна поколінь супроводжується зростанням масштабу і обсягів організації: це неминуче викликає суперечки про те, якою має бути продукція компанії", – говорить Амріш. Але незважаючи на всі конфлікти, Кумар вдячна синові за його внесок в сімейну справу і вважає хорошою перспективою, що він замахнувся на міжнародний рівень.