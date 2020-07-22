Як створити успішний сімейний бізнес: секрети від підприємців з усього світу
Власники успішного сімейного бізнесу поділилися власними порадами, як їм вдається передати свою справу з покоління в покоління. Тож, незважаючи на жорстку конкуренцію від великих корпорацій, деякі сімейні компанії по всьому світу продовжують процвітати.
Секрети успішного бізнесу розповіли власники винного заводу у Франції, кав'ярні в Італії, будинку моди з Індії та сировинного гіганта в Індонезії, пише CNBC.
Цікаво Секрети успіху Mango: як два брати з Туреччини створили популярний у всьому світі бренд одягу
Сімейним підприємствам, окрім звичних бізнесових проблем, доводиться також мати справу з особливими перешкодами – від сварок між членами родини до складання заповіту.
Секрети успішного сімейного бізнесу
Все починається з дитинства
У сімейному бізнесі діти зазвичай виховуються в атмосфері ділових зустрічей і угод, проте до певного часу вони не беруть вних жодної участі. Керівник азіатського сировинного гіганта RGE (Royal Golden Eagle) Андерсон Таното розповів, що своє дитинство він провів на плантаціях в Індонезії.
Адже компанія RGE з'явилася на світ в 1960-х роках і спеціалізувалася на виробництві фанери, але потім в її лінійці продукції з'явилися пальмова олія і целюлоза.
Сім'я Таното / Фото magazine.wharton
"Протягом чотирьох або п'яти років поспіль я їздив на канікули в Керінчі, Ріау або на плантації. Дітям добре на природі: я, наприклад, із задоволенням лазив по деревах і плавав в річці", – згадує Андерсон.
Натомість його сестра Белінда заявила, що мала особливий емоційний зв'язок з сімейною справою, яка з кожним днем в полі лише зміцнювалася.
Сімейні цінності
Французький винний завод Chateau de Beaucastel є чудовим прикладом сімейного бізнесу, на чолі якого стоїть родина Перрін. Вони на 100% є сімейний підприємством, бо стороннім акціонерам вхід в компанію заборонений.
Чому? Бо родина зацікавлена у створенні фінансової та ділової опори для майбутніх поколінь. "Ви не заводьте виноградник для себе, ви робите це для нащадків. Важливо розуміти, що ви працюєте не на себе, а заради майбутнього своїх дітей", – розповів Франсуа Перрін.
Родина Перрін / Фото thewinesociety
Близько, але без контролю
Сімейні підприємтсва – це завжди дружні сім'ї з власними справами і секретами. Однак, італійська мережа кав'ярень Illy встановила нетипове правило: в компанії члени сім'ї не звітують один одному безпосередньо.
Вони мають дуже суворі правила щодо родинних зв'язків, тому не наймають більше одного представника від кожної родини в одну і ту ж компанію або напрямок.
Сім'я Іллі / Фото foxnews
"Братам не місце в одному відділі, і тим більше вони не повинні підкорятися своєму батькові", – додає Дар'я Іллі – представниця четвертого покоління власників компанії
Сімейні сварки
Не всі слени родити завжди погоджуються з певним рішенням щодо сімейного підприємтсва. Так, вндійський модельєр Рита Кумар визнає, що у неї були розбіжності з сином Амріш, який займає посаду генерального директора компанії Ritu Kumar.
Зазначимо, що Кумар є відомою особою в світі розкоші, а її шедеври демонструють майстерність індійських дизайнерів.
А натхнення вона черпає від стилю інших знаменитостей – від зірок Боллівуду Айшварії Рай до покійної принцеси Діани. Сьогодні модельєрка намагається адаптувати компанію під сучасні смаки більш молодої аудиторії.
Рита Кумар з сином Амріш / Фото Vogue
"Зміна поколінь супроводжується зростанням масштабу і обсягів організації: це неминуче викликає суперечки про те, якою має бути продукція компанії", – говорить Амріш. Але незважаючи на всі конфлікти, Кумар вдячна синові за його внесок в сімейну справу і вважає хорошою перспективою, що він замахнувся на міжнародний рівень.