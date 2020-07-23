16 липня Франко-українська торгово-промислова палата вдруге нагородила жінок-підприємців, які нещодавно успішно запустили власний бізнес в Україні. Як їм це вдалося – читайте у матеріалі.

Засновниця бренду одягу My Sleeping Gypsy Катерина Германн, власниця інклюзивної кав’ярні "Старе місто" Олена Мельник, співзасновниця магазину солодощів ручної роботи Lol&Pop Олена Токар, керівниця соціального проєкту "Ласка" Анастасія Журавель та власниця мережі ресторанів Très Français Наталія Нев’ядомська поділилися власними історія старту бізнесу, пише Elle.

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Бренд одягу My Sleeping Gypsy

Як розповіла Катерина Германн, її бізнес зародився чотири роки тому. А створення справи збіглося з народженням сина, і це дало їй величезний підйом енергії та вселенську любов.

"У нас з партнерами було усвідомлення, що хочемо займатися творчістю, але при цьому бути фінансово незалежними. Модна індустрія задовольняла обидва запити", – сказала засновниця бренду.



Поради починаючим підприємцям. На початку запуску бізнесу їй дуже допомагали власні комунікаційні навички. Завдяки цьому вона змогла легко донести свою ідею, зібрати команду і налагодити продажі. Підприємниця радить, що також важливо навчитися зберігати спокій і стійкість та завжди продовжувати йти вперед.

Не чекайте на якусь геніальну думку: якщо є щось, що близьке вашому серцю – одразу починайте це реалізувати. Тестуйте та збирайте зворотний зв’язок і пам’ятайте: розвиток будь-якого проєкту залежить від ефективності поділу праці. Тому збирайте команду однодумців,

– додає вона.

Одним з головних викликів стала реалізація їх першої колекції. Вони показали її на тижні моди у Нью-Йорку та отримали пропозицію від американського ритейлера Anthropology на партію у 2,5 тисячі одиниць товару. Для молодого бренду це стало успіхом.

Процес створення суконь

Катерина розповіла, що процес створення їхніх суконь дуже трудомісткий, він включає вишивку та ручну роботу. Тож, пошиття одного екземпляру з уже готових вишитих деталей займає понад два дні. Так, команда працювала 24/7 протягом чотирьох місяців, вони витратили набагато більше грошей ніж планували, але виконали замовлення з мінімальною затримкою.

Інклюзивна кав’ярня "Старе місто"

Свій бізнес Олена Мельник відкрила разом із подругою Ларисою Новосад у січні 2020 року. Стимулом і мотивацією стали їхні сини – хлопці з синдромом Дауна Андрій та Валентин. З моменту їх народження мамам доводиться постійно боротися за гідне життя для них.

Жінки пройшли всі етапи: піклування про здоров’я, навчання, соціалізацію, реабілітацію тощо. І коли хлопці закінчили школу та професійно-технічне училище та коледж, то їм потрібна була робота. Тож, Олена та лариса вирішили відкрити кав’ярню, щоб дати синам можливість працювати та реалізувати себе.



Підприємниця зізнається, що довіду ведення бізнесу у неї не було, адже за освітою Олена – педагог. Але після народження сина вона стала засновницею громадської організації, яка об’єднала сім’ї, що виховують діток з синдромом Дауна. Тож, за 15 років жінка здобула величезний досвід і керівника, і організатора, і бухгалтера, і менеджера.

Складнішим за все було наважитись на такий крок — кардинально змінити щось у своєму житті. Насторожувала відсутність досвіду та новизна справи – чи будуть іти в кав`ярню люди, де працюють офіціанти з синдромом Дауна?,

– каже Олена.

Проте у них все вийшло, і кав’ярня стала не тільки родзинкою Луцька, але й відомою на всю Україну та за її межами. До закладу приходять багато місцевих та національних телерадіокомпаній, а хлопці ледве встигають давати інтерв’ю. Ця робота стала сенсом їхнього життя.

Що було з кав’ярнею в під час карантину? Олена каже, що через карантин заклад довелося закрити на два місяці. Тож, загалом вони пропрацювали всього два з половиною місяці. Лише у кінці травня їм вдалося відновили роботу у форматі "з собою".

Тепер пара хоче залучити відвідувачів різноманітним асортиментом. Зокрема, вони додали до випічки та гарячих напоїв літні страви – морозиво та прохолодні коктейлі.

Поради починаючим підприємцям. "Якщо ви хочете спробувати запустити власний бізнес, треба спробувати. Гарно все обміркуйте та прорахуйте, щоб не було великих розчарувань. Навчайтесь, вивчайте досвід інших та збирайте команду однодумців", – аже Олена. Окрім того, варто приділяти особливу увагу фінансам.

Солодощі ручної роботи Lol&Pop

Вперше, ідея розпочати власну справу до Олена Токар прийшла після народження доньки у 2011 році. Їй здавалося, що власний бізнес дає більшу свободу керування часом. Вона з чоловіком записувала ідеї щодо бізнесу і не могли вирішити, що саме їм цікаво.

Лише наприкінці 2012 року Олена зовсім випадково натрапила на відео в інтернеті, де Марта Стюарт готувала цукерки ручної роботи та одразу зрозуміла, що вона хотіла б займатись такою справою в Україні. Так власне і почалась історія Lol&Pop, який запустився на початку 2013 року.



Поради починаючим підприємцям. Олена зізнається, що під час запуску власної справи їй дуже допоміг досвід роботи маркетологом. Після побаченого відео, вона зрозуміла, хто буде її цільовою аудиторією, провела швидкий аналіз на наявність конкурентів, навіть уявила майбутню презентацію компанії.

"Моя основна порада при створенні компанії – не боятись помилитися, а також треба вірити у себе. У мою ідею з цукерками вірила моя мама та чоловік. Водночас мій тато взагалі не розумів, хто буде купувати цукерки, а друзі дивились на мене трохи з болем і жалем, рахуючи скільки грошей я можу втратити. Але це не зупинило мене розпочати справу, яка приносить мені задоволення, гроші та драйвить вже сім років", – каже Олена.

Більше про магазин солодощів Lol&Pop читайте за посиланням.

Соціальний проєкт "Ласка"

Цей проєкт заснували у 2011 році Олена Лінькова, Анна Уварова та Анна Грищенко. Вони стали одними з перших засновників благодійного магазину у Києв. Анастасія Журавель приєдналася до них кілька років тому, і зараз вони вдвох з Оленою є його керівниками.

Анастасія розповідає, що діяльність "Ласки" почалася не тільки з унікальної ідеї, а й з грантової підтримки та власних коштів. У 2011 році було складно починати вести соціальний бізнес, але підтримка київської спільноти дала можливість відкрити перший благодійний магазин у Києві.



Анастасія Журавель / Фото Elle

Ми формуємо ком’юніті людей, об’єднаних ідеєю усвідомленого споживання, та сприяємо розв`язанню глобальної екологічної проблеми, даючи речам нове життя. Мета — ініціювати діалог про стійкість та усвідомленість", – каже Анастасія.

Мережа ресторанів Très Français

Ресторан і сирна лавка були відкриті ще наприкінці 2010 року. Наталія Нев’ядомська зізнається, що Très — це реалізація її головної мрії, до здійснення якої вона йшла чотири роки.

На перших етапах їй допомогли навички попередньої управлінської роботи в системному фінансовому бізнесі, де вона пропрацювала понад 15 років. Вони з партнерами не знали як будується ресторанний бізнес, тому з самого початку організовували роботу ресторану як системну організацію.



"Для себе я зрозуміла, що іноді, якщо не знаєш "як треба", можна винайти щось своє і дуже класне", – додає вона.

А тим, хто тільки хоче запустити свій бізнес, Наталія Нев’ядомська дала кілька порад:

По-перше, треба підійти до питання як хороший маркетолог: вивчити концепти, роботу улюблених закладів та й загалом усе, що можна побачити, подивитися, про що можна прочитати.

По-друге, під час підготовки та запуску працювати тільки з професіоналами — це допоможе уникнути багатьох помилок.

По-третє, треба крута команда. Залучайте в колектив однодумців, людей, що поділяють ваші цінності.

Наталія додає, що підтримка потрібна будь-якій людині, особливо жінці-підприємцю. Водночас мова йде не тільки про матеріальні речі, а скоріше навіть про доступ до освіти та інформації.