Список найпопулярніших імен для новонароджених дітей в Україні у 2020 році очолили Артем та Софія. У 2019 році, натомість, було багато батьків, які вирішили вразити оригінальністю щодо власного чада.

Як найчастіше називали дітей українці у 2020 Список найпоширеніших минулоріч імен в Україні оприлюднило у фейсбуці Міністерство юстиції України. Цікаво Як на Закарпатті живе 10-річний хлопчик на ім’я Янукович: фото Найпопулярніші чоловічі імена: Артем;

Матвій;

Максим;

Давид;

Микита;

Михайло;

Данило;

Богдан;

Андрій;

Олександр;

Іван;

Василь. Найпопулярніші жіночі імена: Софія;

Анастасія;

Ганна;

Марія:

Аліса;

Вікторія;

Вероніка;

Поліна;

Луна. Зверніть увагу! Раніше на Закарпатті у родині ромів народився хлопчик, якого вирішили назвати на честь чинного президента України – Зеленським. Незвичайне ім'я для малюка обрала мама і вона дуже хоче, аби Володимир Зеленський став її кумом. Як батьки дивували оригінальністю у 2019 році Попри традиційні імена, до яких в Україні уже звикли, деяких дітей у минулому році реєстрували досить незвично. Частина з цих імен були автентичними українськими, інші – позиченими з-за кордону чи з телебачення, а решта – результати фантазії. Наприклад, у Києві: Рідкісні жіночі імена: Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея.

Рідкісні чоловічі імена: Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак. У Київській області: Рідкісні жіночі імена: Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна.

Рідкісні чоловічі імена: Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут. У Черкаській області: Рідкісні жіночі: Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона.

Рідкісні чоловічі: Брайан, Граф, Ісай, Нелей.