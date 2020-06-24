Артеми та Софії: як українці називали дітей у 2020
Список найпопулярніших імен для новонароджених дітей в Україні у 2020 році очолили Артем та Софія. У 2019 році, натомість, було багато батьків, які вирішили вразити оригінальністю щодо власного чада.
Як найчастіше називали дітей українці у 2020
Список найпоширеніших минулоріч імен в Україні оприлюднило у фейсбуці Міністерство юстиції України.
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Найпопулярніші чоловічі імена:
- Артем;
- Матвій;
- Максим;
- Давид;
- Микита;
- Михайло;
- Данило;
- Богдан;
- Андрій;
- Олександр;
- Іван;
- Василь.
Найпопулярніші жіночі імена:
- Софія;
- Анастасія;
- Ганна;
- Марія:
- Аліса;
- Вікторія;
- Вероніка;
- Поліна;
- Луна.
Як батьки дивували оригінальністю у 2019 році
Попри традиційні імена, до яких в Україні уже звикли, деяких дітей у минулому році реєстрували досить незвично. Частина з цих імен були автентичними українськими, інші – позиченими з-за кордону чи з телебачення, а решта – результати фантазії.
Наприклад, у Києві:
- Рідкісні жіночі імена: Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея.
- Рідкісні чоловічі імена: Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.
У Київській області:
- Рідкісні жіночі імена: Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна.
- Рідкісні чоловічі імена: Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.
У Черкаській області:
- Рідкісні жіночі: Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона.
- Рідкісні чоловічі: Брайан, Граф, Ісай, Нелей.