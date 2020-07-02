Як українці називають дітей у 2020: перелік найпопулярніших імен в кожній області
Українці, які стали батьками у 2020 році, обирають своїм дітям найпопулярніші імена. Відомо, що найчастіше малюків називали Софія та Артем. Як батьки називають дітей в кожній області – читайте у нашому матеріалі.
На запит журналістів 24 каналу Міністерство юстиції України надало перелік найпоширеніших імен дітей за 2020 рік в кожній області.
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Загалом, найпопулярнішими іменами у 2020 році для хлопчиків були Артем, Матвій, Максим, Данііл та Давид, а для дівчаток – Софія, Єва, Марія, Анна, Анастасія та Поліна. Утім, не обійшлося й без екзотичних. До прикладу, хлопчиків називали Даніель та навіть Зеленський, а дівчаток – Луна та Аріна.
Так називали дітей в Україні у 2020 році в кожній області / Карта 24 каналу
Як називали дітей у 2020 році в різних областях
Ми опублікували імена хлопчиків та дівчаток за популярністю в кожній області. Цікаво, що батьки часто обирали саме давні українські імена, які відповідають церковному календарю.
Вінницька область
- Максим та Софія
- Артем та Соломія
- Богдан та Анна
- Олександр та Вікторія
- Тимофій та Марія
Волинська область
- Давид та Анастасія
- Марк та Софія
- Матвій та Дарина
- Максим та Єва
- Тимофій та Соломія
Дніпропетровська область
- Артем та Аліса
- Дмитро та Марія
- Кирило та Мілана
- Максим та Поліна
- Олександр та Софія
Донецька область
- Михайло та Марія
- Данііл та Софія
- Іван та Анастасія
- Кирило та Вікторія
- Максим та Єва
Житомирська область
- Микита та Софія
- Дмитро та Мілана
- Матвій та Злата
- Максим та Марія
- Назар та Анна
Закарпатська область
- Матвій та Софія
- Макар та Марія
- Олександр та Юліанна
- Даніель та Єва
- Кіріл та Златослава
Запорізька область
- Іван та Софія
- Максим та Поліна
- Артем та Анастасія
- Олександр та Марія
- Богдан та Анна.
Івано-Франківська область
- Василь та Анна
- Микола та Вероніка
- Михайло та Марія
- Олександр та Ірина
- Юрій та Соломія
Київська область
- Матвій та Софія
- Олександр та Мілана
- Артем та Анастасія
- Тимофій та Соломія
- Дмитро та Марія
Кіровоградська область
- Максим та Вікторія
- Дмитро та Софія
- Владислав та Марія
- Єгор та Єва
- Артем та Анна
Луганська область
- Давид та Софія
- Богдан та Єва
- Матвій та Аліса
- Микита та Дар’я
- Сергій та Ганна
Львівська область
- Матвій та Софія
- Марко та Анна
- Давид та Вікторія
- Олександр та Вероніка
- Максим та Анастасія
Миколаївська область
- Артем та Анастасія
- Олександр та Анна
- Матвій та Софія
- Єгор та Злата
- Кирило та Марія
Одеська область
- Микита та Софія
- Марк та Мілана
- Данііл та Аріна
- Матвій та Емілія
- Ілля та Марія
Полтавська область
- Артем та Марія
- Денис та Софія
- Іван та Злата
- Тимофій та Вікторія
- Максим та Анастасія
Рівненська область
- Артем та Анна
- Владислав та Анастасія
- Максим та Вікторія
- Матвій та Соломія
- Тимофій та Софія
Сумська область
- Артем та Анастасія
- Данііл та Вікторія
- Назар та Вероніка
- Нікіта та Поліна
- Єгор та Софія
Тернопільська область
- Максим та Вероніка
- Матвій та Квітослава
- Тимофій та Софія
- Денис та Єлизавета
- Олександр та Анна
Харківська область
- Данііл та Луна (наголос на "у")
- Мартин та Софія
- Микита та Вікторія
- Дмитро та Марія
- Максим та Дар'я
Херсонська область
- Артем та Поліна
- Данило та Софія
- Кирило та Марія
- Єгор та Анастасія
- Марк та Мілана
Хмельницька область
- Артем та Анна
- Марк та Софія
- Тимофій та Єва
- Матвій та Мілана
- Максим та Єлизавета
Черкаська область
- Богдан та Анна
- Владислав та Вікторія
- Дмитро та Єлишавета
- Іван та Поліна
- Максим та Софія
Чернівецька область
- Андрій та Анастасія
- Максим та Софія
- Олександр та Анна
- Микола та Дар’я
- Давід / Нікіта / Сергій та Марія / Вікторія
Чернігівська область
- Артем та Анастасія
- Тимофій та Марія
- Богдан та Вікторія
- Данило та Софія
- Олександр та Єлизавета
Київ
- Олександр та Анастасія
- Матвій та Софія
- Максим та Кіра
- Михайло та Марія
- Тимофій та Анна