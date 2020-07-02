Українці, які стали батьками у 2020 році, обирають своїм дітям найпопулярніші імена. Відомо, що найчастіше малюків називали Софія та Артем. Як батьки називають дітей в кожній області – читайте у нашому матеріалі.

На запит журналістів 24 каналу Міністерство юстиції України надало перелік найпоширеніших імен дітей за 2020 рік в кожній області.

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Загалом, найпопулярнішими іменами у 2020 році для хлопчиків були Артем, Матвій, Максим, Данііл та Давид, а для дівчаток – Софія, Єва, Марія, Анна, Анастасія та Поліна. Утім, не обійшлося й без екзотичних. До прикладу, хлопчиків називали Даніель та навіть Зеленський, а дівчаток – Луна та Аріна.



Так називали дітей в Україні у 2020 році в кожній області / Карта 24 каналу

Як називали дітей у 2020 році в різних областях

Ми опублікували імена хлопчиків та дівчаток за популярністю в кожній області. Цікаво, що батьки часто обирали саме давні українські імена, які відповідають церковному календарю.

Вінницька область

Максим та Софія Артем та Соломія Богдан та Анна Олександр та Вікторія Тимофій та Марія

Волинська область

Давид та Анастасія Марк та Софія Матвій та Дарина Максим та Єва Тимофій та Соломія

Дніпропетровська область

Артем та Аліса Дмитро та Марія Кирило та Мілана Максим та Поліна Олександр та Софія

Донецька область

Михайло та Марія Данііл та Софія Іван та Анастасія Кирило та Вікторія Максим та Єва

Житомирська область

Микита та Софія Дмитро та Мілана Матвій та Злата Максим та Марія Назар та Анна

Закарпатська область

Матвій та Софія Макар та Марія Олександр та Юліанна Даніель та Єва Кіріл та Златослава

Запорізька область

Іван та Софія Максим та Поліна Артем та Анастасія Олександр та Марія Богдан та Анна.

Івано-Франківська область

Василь та Анна Микола та Вероніка Михайло та Марія Олександр та Ірина Юрій та Соломія

Київська область

Матвій та Софія Олександр та Мілана Артем та Анастасія Тимофій та Соломія Дмитро та Марія

Кіровоградська область

Максим та Вікторія Дмитро та Софія Владислав та Марія Єгор та Єва Артем та Анна

Луганська область

Давид та Софія Богдан та Єва Матвій та Аліса Микита та Дар’я Сергій та Ганна

Львівська область

Матвій та Софія Марко та Анна Давид та Вікторія Олександр та Вероніка Максим та Анастасія

Миколаївська область

Артем та Анастасія Олександр та Анна Матвій та Софія Єгор та Злата Кирило та Марія

Одеська область

Микита та Софія Марк та Мілана Данііл та Аріна Матвій та Емілія Ілля та Марія

Полтавська область

Артем та Марія Денис та Софія Іван та Злата Тимофій та Вікторія Максим та Анастасія

Рівненська область

Артем та Анна Владислав та Анастасія Максим та Вікторія Матвій та Соломія Тимофій та Софія

Сумська область

Артем та Анастасія Данііл та Вікторія Назар та Вероніка Нікіта та Поліна Єгор та Софія

Тернопільська область

Максим та Вероніка Матвій та Квітослава Тимофій та Софія Денис та Єлизавета Олександр та Анна

Харківська область

Данііл та Луна (наголос на "у") Мартин та Софія Микита та Вікторія Дмитро та Марія Максим та Дар'я

Херсонська область

Артем та Поліна Данило та Софія Кирило та Марія Єгор та Анастасія Марк та Мілана

Хмельницька область

Артем та Анна Марк та Софія Тимофій та Єва Матвій та Мілана Максим та Єлизавета

Черкаська область

Богдан та Анна Владислав та Вікторія Дмитро та Єлишавета Іван та Поліна Максим та Софія

Чернівецька область

Андрій та Анастасія Максим та Софія Олександр та Анна Микола та Дар’я Давід / Нікіта / Сергій та Марія / Вікторія

Чернігівська область

Артем та Анастасія Тимофій та Марія Богдан та Вікторія Данило та Софія Олександр та Єлизавета

Київ