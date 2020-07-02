Період закоханості не триває вічно. Навіть найсильніші почуття до другої половинки дуже складно пронести через довгі роки, тому варто постійно працювати над стосунками, поліпшувати комунікацію в парі і нагадувати про важливість почуттів один до одного.

Експерти видання Lady.Tochka виділили кілька основних порад для тих пар, які зараз мають складний період у стосунках.

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Поради для тих, хто охолов до партнера

Частіше беріть на себе обов'язки

У стосунках дуже важливо допомагати один одному. Але тут не варто постійно робити за партнера всю роботу по дому або вирішувати інші питання. Просто потрібно час від брати на себе певні обов'язки і сміливіше допомагати другій половинці. Зажди пропонуйте допомогу, якщо бачите, що ваша кохана людина не може впоратися зі всім самостійно. Цінуйте один одного.

Висловлюйте вдячність

На жаль, партнери не часто хвалять один одного і говорять слова вдячності за щось. Проте в такі моменти люди можуть відчувати негатив та довго пам’ятати образи, які призводитимуть до сварок.



Вдячність дуже важлива у стосунках / Фото Unsplash

Тому дуже важливо казати другій половинці "дякую" за його/її дії. До того ж, для кожної людини важливо відчувати свою потрібність партнерові.

Говоріть не тільки про "важливе"

Експерти радять парам обговорювати не лише те, що ж ви будете їсти за вечерею або куди відправите вчитися дітей, бо тоді комунікація зводиться лише до побутових питань, а інтерес до партнера зникає.

Важливо частіше говорити про не менш важливі речі, як-от хобі один одного, сни, думки або мрії. І також не бійтеся питати думку один одного про будь-які події світового масштабу. Це зблизить вас набагато сильніше, ніж сеанс у сімейного психолога.

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Поважайте інтереси партнера

У стосунках також головне – це вміти слухати партнера та цікавитися його захопленнями. Особливо це корисно, бо допоможе завжди підтримати розмову. Але не варто критикувати, висміювати або не проявляти зацікавленість до того, чим займається ваша друга половинка, бо це точно засмутить його/її.

Які б конфлікти чи суперечки з партнером ви не мали, завжди пам'ятайте за щось ви любите людину і цінуєте її присутність у своєму житті. Чим частіше ви будете це згадувати, тим рідше вам хотітиметься сваритися.