Входження дитини в нову сім’ю завжди є стресом, а особливо він масштабний, якщо дитина довгий час виховувалась в інтернаті та не має уявлення про модель сім’ї.

Тому журналісти 24 каналу разом з Благодійним фондом "Рідні" з’ясували, як проходить адаптація дитини та чим їй можуть допомогти батьки-усиновлювачі.

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За словами психологині фонду "Рідні", виховання дітей не є професією усиновлювачів, це є суттю їх життя.

"Воно має на меті забезпечити адаптацію дитини у соціальному середовищі, максимально нейтралізувати набутий нею негативний досвід, компенсувати вади фізичного та психічного розвитку, що були набуті в умовах асоціального оточення", – додала вона.

Так, адаптація дитини починається з досвіду пристосування до сім'ї, до чужої системи, людей та правил. І якщо цей досвід є вдалим, то малюк може перенести його на більш широкі кола – дитячий садок, школа, гуртки, неформальне спілкування з однолітками та іншими.

Тому першочерговим завданням батьків-усиновителів є пробудити "відчуття сім'ї" в усиновленої дитини. Навчити дитину теорії, що таке сім'я, сімейні стосунки тощо.

Як відбувається адаптація всиновленої дитини до сім’ї

Коли дитина потрапляє в родину, вона одразу відчуває ставлення до себе з боку оточуючих, і сама вимушена вступати у звичні сімейні стосунки. І це відбувається поступово. Термін адаптації дитини залежить від наявності емоційного контакту з батьками-усиновителями, рівня довіри і відкритості стосунків у родині.



Дитина спочатку може почуватися тривожно в новій сім'ї / Фото Vseosvita

Зазвичай період адаптації триває декілька тижнів. Психолог Благодійного фонду "Рідні" виділила декілька етапів звикання дитини до нової сім'ї:

"Медовий місяць"

Він триває від півроку до року – це період, коли дитина хоче сподобатись дорослим, потребує багато уваги, фізичного контакту, багато допомагає, багато раз запитує одне й теж.

"Бешкетний період"

Коли дитина. зрозумівши, що її взяли назавжди, випробовує любов і терпіння батьків.

"Справжня дитина"

Коли дитина відчуває, що батькам можна довіряти. В цей момент вона стає спокійнішою.

Як батьки можуть допомогти дитині адаптуватися

Не існує однозначних правил входження дитини у нову родину. У кожному конкретному випадку все залежить від особистості батьків-усиновителів та дитини.

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Проте сімейні процедури, правила та межі можуть допомогти дітям з інтернату відчувати себе в безпеці, а почуття безпеки може допомогти дітям пристосуватися до нової ситуації.

В загальному варто звернути увагу на подолання недовіри, руйнування емоційного бар'єру між новим мікросередовищем і дитиною. Спочатку малеча буде спостерігати за всім, вивчати життєвий простір, щоб визначити, наскільки він безпечний для неї, вивчати систему покарань, засвоювати правила співжиття і поведінки з іншими членами родини.



Всиновлена дитина в новій сім'ї / Фото psychologos

Також важливим є формування у дитини об'єктивної самооцінки та створення таких умов, за яких є можливість відчути, що дорослі приймають її такою, якою вона є, її неповторність і своєрідність, її помилки і важкий життєвий досвід.

Процес адаптації дітей, які тривалий час перебували в критичних, негативних умовах або зазнали сильного психологічного стресу, є довготривалим і складним.

Чому дитині складно "увійти" в нову сім’ю

Психологиня наголошує, що усиновителям необхідно бути готовими до негативних проявів у поведінці дітей – агресивності (руйнівна активність, жорстокість, злість, грубість, некерованість), крадіжок, брехні, лінощів, небажання навчатися, неохайності, постійному відчутті голоду, що є наслідком попереднього життя.

Компенсувати негативну поведінку всиновлених дітей потрібно розвитком їх моральних якостей, виходячи з власного досвіду, порад педагогів та психологів. Агресивність поступово зменшиться завдяки домашньому затишку, ласкавому та доброзичливому ставленню.

До того ж, всиновлені діти в період адаптації можуть проявляти тривожну поведінку, оскільки вони:

звинувачують себе у відстороненні від батьків;

хочуть повернутися до своїх батьків, навіть у випадках зловживань;

відчувають себе небажаними або покинутими;

відчувають себе невдоволеними щодо змін або мають неоднозначні почуття щодо своїх батьків-усиновителів;

відчувають себе невпевнено у своєму майбутньому.

Окрім того, за словами Христини Ясінської, не можна забувати, що дитина приходить з певними проблемами, вирішення яких потребує постійної уваги та розуміння з боку батьків-усиновителів.



Дитина потребує уваги від нових батьків / Фото chandalcontacones

Тому на початковому етапі знайомства з дитиною батьки повинні подбати про те, щоб отримати максимально правдиву інформацію про здоров'я дитини.

Ще одна з проблем – це педагогічна запущеність чи затримка у розвитку, причиною якого переважно є недостатня увага, свого часу, з боку біологічних батьків.

Можуть спостерігатися відставання в розвитку мовлення, відсутність самостійності, відхилення у розвитку інтелекту, розлади уваги. І виправити такі порушення не вдасться за короткий час.

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Тому не варто в перші дні перебування дитини в сім'ї концентрувати увагу на тому, що вона повинна вміти відповідно до віку. Краще на перших порах займатися з нею тими справами, які їй добре вдаються і які вона любить.

Щоб допомогти дітям почуватися в безпеці та захищеності, батьки можуть:

облаштувати спальні та місця для дитячих речей

відпрацьовувати регулярні щоденні процедури: пробудження, навчання в школі, виконання домашніх завдань або позашкільних занять, підготовка до сну

заохочувати гарну поведінку дитини, встановлюючи справедливі правила та межі

давати дітям багато обіймів, похвал і заохочень, коли вони добре поводяться.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



Про діяльність фонду ви можете дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 300 484 та на сайті Благодійного фонду "Рідні".