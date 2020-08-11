Кожна матір чи батько хочуть дати своїй дитині все для її щасливої усмішки та загалом дитинства. Але що робити, коли чадо хоче нової іграшки, а грошей на це немає? Як не розчарувати дитину та привчити її до дисципліни у кризовий час пандемії – читайте на "Сім'ї 24".

Через карантин та пандемію коронавірусу дохід батьків здебільшого зменшився, тому багато сімей цьогоріч обійшлись без відпочинків на морі та гучних свят. Втім, діти цього не розуміють, тому вимагають від батьків того ж, що й раніше. У виданні Huffington Post поділились декількома секретами, як підготовляти дітей до складних часів і навчити їх тішитись простим речам.

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Говоріть на рівні з дітьми

Малечі важко сприйняти дорослі проблеми, тому одним з головних проблем залишаєтья проста та відверта комунікація з ними. Говоріть з ним настільки, наскільки вони готові "перетравити" інформацію у їхніх головах. Ви можете задавати їм легкі запитання, які будуть не складними для їхнього розуміння, але водночас підштовхнуть до роздумів, що зараз – важчі часи. До прикладу: "Ти помітив/помітила, що це літо відрізняється від інших?", "Мама не видається тобі трохи знервованої останнім часом?", "Коли ти попросив ту іграшку вчора, а тато тобі відмовив, ти розумієш, чому саме ми сказали тобі "ні?" та інші.

Пояснюйте складні речі у форматі гри та асоціацій

Якщо дитина не хоче йти на контакт під час розмови віч-на-віч, влаштуйте їй розмову у форматі гри. Можна використовувати різні ігри та розмальовки, але в той же час хай ці "забавки" не відволікають її від головного – вашої розмови. Також ви можете наводити складні ситуації у легких та простих асоціаціях. Наприклад, ви можете сказати, що її улюблена піцерія закрита, щоб залишати в безпеці її працівників і відвідувачів, тому саме так і закриті розважальні центри чи інші місця відпочинку, які люблять ваші діти.



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Придумайте безкоштовні веселощі

Інколи діти вимагають зовсім простих речей, які не вартують багато фінансів – це може бути прогулянка парком зі смачним морозивом, надувні кульки, місцевий парк атракціонів чи щось подібне. Тому у виданні рекомендують скласти разом із дітьми перелік тих речей, які вони хочуть, і які не потребують багато коштів. Ось побачите, що інколи малюкам вистачає найпростішої "вилазки" на озеро, щоб залишитись від враженнями.

Кажіть, що тимчасові проблеми є у всіх

Щоб ваші діти не почували себе обділеними у чомусь, частіше говоріть про те, що труднощі є тимчасовими, а проблема торкнулась не лише вашої сім'ї, а й багатьох інших. Не бійтесь розповідати, що багато людей у світі втратили роботу і є ситуації набагато гірші, ніж та, що склалась у вас. Але при цьому не забувайте наголошувати і на позитивних моментах. Розкажіть дітям, що у них є все необхідне: їжа, одяг, домашні іграшки, тому проблеми великої немає. Зокрема, навчіть дитину на базовому рівні економити та навчити сприймати реальність, якою вона є. Повірте, діти інколи розуміють дорослих значно більше, ніж ми собі уявляємо.