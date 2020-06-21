Мами дійсно багато роблять для своїх сімей, але для багатьох з них це було б неможливим без любові і підтримки з боку чоловіка. Тому до Дня батька, який святкують у неділю, 21 червня, ми вирішили зібрати кілька приємних способів, як ви можете провести цей день з найближчими у колі сім’ї.

І не важливо, чи жінку підтримує її власний тато, чоловік або друг, вони всі заслуговують того, щоб їх привітали, пише Motherly. Тож, ці кілька способів, схвалених татами, допоможуть вам у цьому.

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Зробіть листівку і прикрасьте будинок

Кожен тато любить домашні листівки від своїх дітей. Але також радимо в цьому році прикрасити свій будинок повітряними кулями. Чудово буде, коли тато повернеться додому чи прокинеться і побачить прикрашену кімнату.

Влаштуйте пікнік

Візьміть плед, смачні закуски і сонцезахисний крем, і влаштуйте пікнік в парку. Або навіть вдома, адже кожен тато прагне стати чемпіоном світу з приготування м’яса на грилі. Цей день точно матиме багато веселощів і сподобається татусеві.



Пікнік з сім'єю / Фото Мукачево

Подивіться фільм

Таткові буде дуже приємно, якщо сім’я збереться разом і подивиться якийсь милий фільм з різними смаколиками.

І якщо ви зараз повинні дотримуватися соціальної дистанції, то це все одно не може завадити вам подивитися улюблений фільм чи шоу з родичами за допомогою Zoom чи Skype. Просто встановіть однаковий час і одночасно натисніть кнопку відтворення.

Сфотографуйтеся разом чи зробіть відео

Зафіксуйте особливі моменти в День батька, витягнувши камеру (або телефон) і зробіть кілька світлин чи запишіть відео. Якщо ваша сім’я зараз розділена через карантин, то попросіть кожного члена родини записати коротке відеопривітання для тата, а потім змонтуйте це в одне відео. Повірте, вашого батька це вразить.

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Влаштуйте танцювальну вечірку

Музика не тільки покращує слухові навички дітей, а й пов'язана з більш високим IQ. Тому влаштуйте веселе святкування Дня батька та потанцюйте і це підніме настрій всім присутнім.

Прогуляйтеся

Безліч досліджень доводять, що регулярні фізичні вправи корисні для здоров'я, а прогулянка допомагає людям зосередитися, сприяє зміцненню сімейних зв'язків і загальної згуртованості. Тому чому б не прогулятися годинку-дві на свіжому повітрі та не поговорити про життя з татом.

Обніміться

Тут не потрібно нічого навіть коментувати. Просто привітайте тата зі святом, міцно обійміть його та скажіть, що любите.