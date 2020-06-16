Багато людей привчають дітей з народження спати разом з дорослими. А все для того, щоб батьки почувалися спокійніше і не бігали до ліжечка, почувши будь-який рух малечі. Але з часом дитина дорослішає і мама з татом самі втомлюються від того, що вночі не можуть нормально виспатися. Але як відучити малечу спати в одному ліжку з батьками?

За словами експертів, саме з трьох років дитина може самостійно припинити спати з батьками, адже в цей період малеча відчуває себе особистістю і потребує власного простору, пише видання ТСН. Але якщо цього не сталося, то батьки повинні самі спробувати відучити дитину від "спільного ліжка".

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Як відучити дитину спати в ліжку з батьками

Все поступово

Не варто спішити, а треба робити все поступово. Спочатку можна поставити ліжечко малечі поряд зі своїм – тобто спати разом в одній кімнаті, але в різних ліжках. Згодом варто відсовувати ліжечко все далі й далі, а з часом поставити його в інший кут кімнати. Коли дитина звикне, можна перенести ліжечко в дитячу кімнату.



Не намагайтеся одразу класти дитину спати в іншу кімнату / Фото Artsema

Дайте в ліжечко дитині улюблену іграшку

Зрозуміло, що перенести ліжечко в окрему кімнату – це ще не вирішення проблеми. Краще привчати дитину до того, що у неї є й інші захисники – домашня тваринка (котик) чи улюблена іграшка, яка буде спати з нею поруч.

Експерти рекомендують, що дитина має лягати спати в своєму ліжечку спочатку під час денного сну, а потім перейти до ночі.

Облаштуйте дитячу кімнату разом із дитиною

Малеча має любити свою нову кімнату, а тому варто облаштовувати її разом з нею. Обрати з дитиною шпалери, купити столик, ковдру і подушку, які сподобаються дитині. Можна також повісити на стіну улюблені фотографії та картинки, щоб дитині подобалося там бути.

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Вкладайте спати дитину в її кімнаті

Батьки повинні щовечора вкладати дитину спати в її кімнаті. Можна співати колискові, розповідати казки, але обов’язково покидати кімнату, коли дитина засне. Так, спочатку дитина буде ночами прокидатися і приходити в мамину кімнату. Тоді комусь з батьків потрібно її обійняти, заспокоїти та разом з нею знову піти в дитячу, вкласти та сісти поруч.



Читайте дитині книжку в її ліжечку / Фото Рівне1

Можна спробувати розповісти малечі щось добре, приємне або знову розповісти казку, потримати дитину за руку. Коли дитина заспокоїться і засне, можна знову піти в свою кімнату. До того ж, перші кілька днів діти можуть боятися спати самим, тому варто залишати ввімкненим нічник.

Створіть режим дня

Дуже важливо зробити для дитини чіткий режим дня. Наприклад, зранку завжди чистити зуби, а ввечері читати книжку або прогулятися по двору. Психологи рекомендують привчити дитину перед сном проводити час у своїй кімнаті, це допоможе звикнути до нової обстановки.