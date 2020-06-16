Як відучити дитину спати в ліжку разом з батьками: поради
Багато людей привчають дітей з народження спати разом з дорослими. А все для того, щоб батьки почувалися спокійніше і не бігали до ліжечка, почувши будь-який рух малечі. Але з часом дитина дорослішає і мама з татом самі втомлюються від того, що вночі не можуть нормально виспатися. Але як відучити малечу спати в одному ліжку з батьками?
За словами експертів, саме з трьох років дитина може самостійно припинити спати з батьками, адже в цей період малеча відчуває себе особистістю і потребує власного простору, пише видання ТСН. Але якщо цього не сталося, то батьки повинні самі спробувати відучити дитину від "спільного ліжка".
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Як відучити дитину спати в ліжку з батьками
- Все поступово
Не варто спішити, а треба робити все поступово. Спочатку можна поставити ліжечко малечі поряд зі своїм – тобто спати разом в одній кімнаті, але в різних ліжках. Згодом варто відсовувати ліжечко все далі й далі, а з часом поставити його в інший кут кімнати. Коли дитина звикне, можна перенести ліжечко в дитячу кімнату.
Не намагайтеся одразу класти дитину спати в іншу кімнату / Фото Artsema
- Дайте в ліжечко дитині улюблену іграшку
Зрозуміло, що перенести ліжечко в окрему кімнату – це ще не вирішення проблеми. Краще привчати дитину до того, що у неї є й інші захисники – домашня тваринка (котик) чи улюблена іграшка, яка буде спати з нею поруч.
Експерти рекомендують, що дитина має лягати спати в своєму ліжечку спочатку під час денного сну, а потім перейти до ночі.
- Облаштуйте дитячу кімнату разом із дитиною
Малеча має любити свою нову кімнату, а тому варто облаштовувати її разом з нею. Обрати з дитиною шпалери, купити столик, ковдру і подушку, які сподобаються дитині. Можна також повісити на стіну улюблені фотографії та картинки, щоб дитині подобалося там бути.
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- Вкладайте спати дитину в її кімнаті
Батьки повинні щовечора вкладати дитину спати в її кімнаті. Можна співати колискові, розповідати казки, але обов’язково покидати кімнату, коли дитина засне. Так, спочатку дитина буде ночами прокидатися і приходити в мамину кімнату. Тоді комусь з батьків потрібно її обійняти, заспокоїти та разом з нею знову піти в дитячу, вкласти та сісти поруч.
Читайте дитині книжку в її ліжечку / Фото Рівне1
Можна спробувати розповісти малечі щось добре, приємне або знову розповісти казку, потримати дитину за руку. Коли дитина заспокоїться і засне, можна знову піти в свою кімнату. До того ж, перші кілька днів діти можуть боятися спати самим, тому варто залишати ввімкненим нічник.
- Створіть режим дня
Дуже важливо зробити для дитини чіткий режим дня. Наприклад, зранку завжди чистити зуби, а ввечері читати книжку або прогулятися по двору. Психологи рекомендують привчити дитину перед сном проводити час у своїй кімнаті, це допоможе звикнути до нової обстановки.