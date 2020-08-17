Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік. Діти більшість часу проводитимуть у школі, де, на думку деяких батьків, їх мають виховувати та допомагати досягати успіху. Проте, насправді, успішна та щаслива особистість формується у сім'ї. Саме батьки своєю підтримкою, порадами та допомогою можуть сприяти майбутньому нащадків.

Телеведуча та акторка, мама Даша Малахова на особистій фейсбук-сторінці написала листа до батьків школярів. У тексті вона закликала згадати, чого у дитинстві хотіли батьки та поставити себе на місце дітей. Також знаменитість назвала декілька пунктів, які варто не робити у процесі виховання дітей. Уникнувши їх, набагато знайти спільну мову з дітьми та добре виховати їх.

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Як виховати щасливу та успішну дитину

Ніколи не кажіть дитині, що хтось кращий за неї

У більшості випадків біль дитини, який вона відчуває в юних роках, закладений не в школі, а в житті вдома. Якщо дитина знецінюється батьками, то з часом це приведе до небажаних наслідків. Часто батьки несвідомо, непомітно, з найкращих спонукань причиняють дитині біль. Якщо мама чи тато щоразу кажуть нащадкам, що хтось кращий за них або вони у свій час вже багато чого досягли, то жодна школа не зможе надихнути дітей на нові звершення чи зробити їх щасливими.

Приймайте дитину такою, якою вона є

Дитина – це особистість, яка має свій ритм життя, можливості, захоплення, звички. Вона має власні бажання і не винна в тому, що їй хочеться нової іграшки так само, як і вагітна жінка не винна в тому, що хоче оселедець і цукерку одночасно. Дитина може бути з різним настроєм, загальмованою, незграбною – це нормально. Вона розвивається, навчається. У неї є свій життєвий шлях, який може бути не схожим на ваш.

Показуйте дитині приклад

Якщо ви говорите дитині, що вона особистість, а потім кричите на неї, то робите ще гірше, ніж якби не говорили нічого. У такому випадку у дитини формується думка, що особистість – це людина, яка виражає себе, а потім отримує за це прочуханки. Пам'ятайте, що дитина вас обожнює і буде наслідувати поведінку у спілкуванні із іншими людьми. Якщо ви проводите час за телефоном, а не за книжками, але при цьому розповідаєте, що дітям треба читати – вони не будуть цього робити. Завжди показуйте те, що хочете отримати від дитини, на власному прикладі.

Не порушуйте кордони дітей та поважайте їх

Чудові батьки виходять із тих людей, які поважають свої та чужі кордони. І їхні діти також будуть відмінними. Кожен із нас має право на свободу, повагу до своєї особистості. Батькам варто приділити достатньо часу праці над собою, якщо вони не можуть дотримуватися кордонів і не проявляють повагу у стосунках з дітьми.

Підтримуйте вибір своїх дітей

У житті часто трапляються ситуації, коли батьки не підтримують прагнення дітей. Більшість людей обирали професію за тим, що скажуть батьки. Зазвичай, з часом таке навчання обривається або ж люди не працюють за фахом. Так, можливо, вони добре навчалися і здобували нові знання, що не погано, проте набагато краще, коли ці знання були б зі сфери, якою дитина цікавилася і яку прагнула опанувати.

Пам'ятайте, любов – найкраще "добриво" у вихованні успішної та щасливої людини. Варто лише оточити нею дітей та підтримувати їх.