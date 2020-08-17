Як виховати щасливу та успішну дитину: поради для батьків
Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік. Діти більшість часу проводитимуть у школі, де, на думку деяких батьків, їх мають виховувати та допомагати досягати успіху. Проте, насправді, успішна та щаслива особистість формується у сім'ї. Саме батьки своєю підтримкою, порадами та допомогою можуть сприяти майбутньому нащадків.
Телеведуча та акторка, мама Даша Малахова на особистій фейсбук-сторінці написала листа до батьків школярів. У тексті вона закликала згадати, чого у дитинстві хотіли батьки та поставити себе на місце дітей. Також знаменитість назвала декілька пунктів, які варто не робити у процесі виховання дітей. Уникнувши їх, набагато знайти спільну мову з дітьми та добре виховати їх.
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Як виховати щасливу та успішну дитину
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Ніколи не кажіть дитині, що хтось кращий за неї
У більшості випадків біль дитини, який вона відчуває в юних роках, закладений не в школі, а в житті вдома. Якщо дитина знецінюється батьками, то з часом це приведе до небажаних наслідків. Часто батьки несвідомо, непомітно, з найкращих спонукань причиняють дитині біль. Якщо мама чи тато щоразу кажуть нащадкам, що хтось кращий за них або вони у свій час вже багато чого досягли, то жодна школа не зможе надихнути дітей на нові звершення чи зробити їх щасливими.
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Приймайте дитину такою, якою вона є
Дитина – це особистість, яка має свій ритм життя, можливості, захоплення, звички. Вона має власні бажання і не винна в тому, що їй хочеться нової іграшки так само, як і вагітна жінка не винна в тому, що хоче оселедець і цукерку одночасно. Дитина може бути з різним настроєм, загальмованою, незграбною – це нормально. Вона розвивається, навчається. У неї є свій життєвий шлях, який може бути не схожим на ваш.
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Показуйте дитині приклад
Якщо ви говорите дитині, що вона особистість, а потім кричите на неї, то робите ще гірше, ніж якби не говорили нічого. У такому випадку у дитини формується думка, що особистість – це людина, яка виражає себе, а потім отримує за це прочуханки. Пам'ятайте, що дитина вас обожнює і буде наслідувати поведінку у спілкуванні із іншими людьми. Якщо ви проводите час за телефоном, а не за книжками, але при цьому розповідаєте, що дітям треба читати – вони не будуть цього робити. Завжди показуйте те, що хочете отримати від дитини, на власному прикладі.
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Не порушуйте кордони дітей та поважайте їх
Чудові батьки виходять із тих людей, які поважають свої та чужі кордони. І їхні діти також будуть відмінними. Кожен із нас має право на свободу, повагу до своєї особистості. Батькам варто приділити достатньо часу праці над собою, якщо вони не можуть дотримуватися кордонів і не проявляють повагу у стосунках з дітьми.
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Підтримуйте вибір своїх дітей
У житті часто трапляються ситуації, коли батьки не підтримують прагнення дітей. Більшість людей обирали професію за тим, що скажуть батьки. Зазвичай, з часом таке навчання обривається або ж люди не працюють за фахом. Так, можливо, вони добре навчалися і здобували нові знання, що не погано, проте набагато краще, коли ці знання були б зі сфери, якою дитина цікавилася і яку прагнула опанувати.
Пам'ятайте, любов – найкраще "добриво" у вихованні успішної та щасливої людини. Варто лише оточити нею дітей та підтримувати їх.