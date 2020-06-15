Психологи запевняють, що завзятість у дітей не розвивається сама по собі. Батьки повинні давати дитині мотивацію, енергію та азарт, що дозволить малечі не здаватися та впоратися зі складними завданнями.

Також у дитини потрібно розвивати витримку, незалежність, гнучкість мислення та сміливість. І найголовніше – потрібно навчити виділяти час на улюблену справу та мати дуже сильне бажання, пише Womo.

Цікаво Чому вперта дитина – це добре: поради з виховання для батьків

Як виховати цілеспрямованість у дитини

Гнучкість мислення

Відома психологиня Керол Двек запевняє, що важливу роль уу мотивації дитини відіграє сила слова "поки що". До прикладу, якщо ваша дитина говорить, що вона не може щось зробити, скажіть їй: "Поки що. Поки що ти не можеш".

Дослідниця запевняє, що це допомагає малечі правильно налаштовуватися. Окрім того, важлива пластичність мислення, бо це допоможе бути більш ефективним в навчанні.

Мотивація дитини

Перед батьками стоїть завдання – навчити дитину правильно ставити цілі, відкривати переваги їхніх досягнень, зацікавити в виконуваній дії і її результатах.

Як правильно мотивувати? Чого точно не можна робити, так це примушувати, пропонувати вигідну угоду (матеріальна винагорода, доступ до комп'ютера та ін.) Будь-який зовнішній мотив - це гальмо в досягненні цілей. Найсильніші мотиви - це внутрішні потреби малюка.



Дитину варто підтримувти та мотивувати / Фото NUS

Ось головні принципи мотивації та розвитку у дітей цілеспрямованості:

постановка конкретної мети;

навчання алгоритму досягнення поставленої мети;

розвиток здібностей, які допоможуть здійснити план;

демонстрація переваг вже отриманого результату (позитивне емоційне переживання дитиною свого успіху).

Контроль батьківських почуттів

Перед тим, як вчити дитину керувати її емоціями, важливо спочатку розібратися зі своїми. Психологи радять батькам навчитися прислухатися до внутрішнього голосу та усвідомлювати, коли ви в гніві або засмучені. Це допоможе не зриватися на дитину, коли в неї не виходить щось, а спокійно підтримувати.

Допоможіть вашій дитині знайти рішення, а це можна зробити тільки тоді, коли всі заспокоїлися. Якщо діти навчаться справлятися з емоціями на шляху важкого завдання, вони зможуть розвинути в собі завзятість.

Читайте також 10 фраз, яких варто уникати, якщо ви хочете виховати стійку дитину

Контакт з дитиною

Одним із найголовніших для батьків є налагодження зорового, тактильного та духовного контакту з дитиною. Зокрема, приділяйте їй більше своєї увагу та приймайте її емоції. Дитина повинна знати, що ви поруч, відчувати в вас підтримку, щоб могти звернутися у будь-який момент.

Уважно слухайте

Важливо слухати і чути, що дитина вам говорить, при цьому не засуджуючи її слова чи вчинки. Те, як батьки реагують в цей момент матиме великий вплив на те, як ваша дитина сприйме ситуацію і свій творчий хист.



Слухайте дитину і виявляйте терпіння / Фото vagitnist

Помилки і невдачі

Є люди від народження наполегливі, а є такі, яким просто потрібно створювати умови для розвитку завзятості. Цікаво, що у коледжі Санта-Марія кожен день спеціально починається з історії про промахи і невдачі знаменитих людей і про те, як вони не здалися: ці історії розповідають і діти, і вчитель.

Адже невдача – це коли у людини щось не виходить і їй це "болить". І лише перемагаючи емоційний біль від помилки, ми розвиваємо в собі завзятість йти далі. Пункт щодо болю повинен бути зрозумілий дітям, вони повинні зрозуміти, що ці почуття – нормальні, навіть якщо вони неприємні.

Власний приклад

Якщо ви не будете показувати на власному прикладі, що таке завзяття, то марно вимагати цього від дітей. Батьки також повинні мати достатньо сміливості, щоб дозволити своїм дітям помилятися. Головне – підтримувати дитину і вірити в неї.