Як виховувати дітей з невеликою різницею у віці: поради

Батьки, які мають двох маленьких дітей з невеликою різницею у віці, розуміють, що це може бути радісно і тривожно водночас. Адже в якийсь момент діти є кращими друзями і годинами граються разом, а через кілька хвилин можуть почати бійку за іграшку.

Такі різкі зміни часто лякають батьків. Проте видання Childdevelop опублікувало кілька порад, як виховувати дітей з невеликою різницею у віці.

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Що впливає на взаємини дітей з невеликою різницею у віці? Діти можуть часто сваритися. Це відбувається тому, що вони цікавляться одними і тими ж речами. А також вони обоє конкурують між собою за увагу батьків.

Проте психологи запевняють, що суперництво між маленькими дітьми – це природний етап у процесі розвитку. А на їхнє ставлення одне до одного впливають багато чинників: вік, стать, особливості характерів кожного з дітей, кількість членів сім'ї тощо.



Суперництво між дітьми / Фото 4mama

Так, чим менша різниця у віці між дітьми, тим більша конкуренція між ними. Тому частіше виникають конфлікти. Проте коли вони стають старшими, то зазвичай поводяться один з одним більш доброзичливо і сварок між ними менше.

Як подолати суперництво між дітьми

Експерти запевняють, що хоч суперництво – це розвиток дитини, все ж батьки можуть контролювати цей процес. Від ваших дій залежить те, як скоро вирішиться ця проблема.

Якщо ви виховуєте дітей з невеликою різницею у віці, вам допоможуть такі поради:

переконайтеся, що ви проводите достатньо часу окремо з кожною дитиною. Так, вони будуть відчувати себе особливими;

постарайтеся не порівнювати дітей між собою, бо це буде сприяти суперництву між ними. Замість цього визначте сильні сторони кожної дитини та оцініть їх по заслузі;

організуйте домашні справи і заняття кожної дитини. Ретельно сплануйте всі справи сім'ї;

створіть для дітей розпорядок дня. Він особливо важливий для виконання домашніх завдань і сну. Це допоможе дітям більше встигати;

не втручайтеся в кожну сварку між дітьми. Дозвольте їм вирішувати деякі конфлікти самостійно;

Іноді вам може здаватися, що діти постійно сваряться. Але ви здивуєтеся, коли побачите, що вони граються разом багато годин поспіль, як найкращі друзі. Ви самі можете закласти фундамент для їх дружби на все життя.