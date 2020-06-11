У часи пандемії рівень розлучень вищий, ніж будь-коли раніше, але парам часто доводиться спільно виховувати дитину. І хоча стосунки вже врятувати неможливо, ви не повинні змусити свою малечу страждати від цього. Ви маєте залишатися добрими батьками зі своїм колишнім партнером.

Тому експерти видання Allwomenstalk поділилися важливими порадами, які допоможуть розлученим чоловікові та дружині спільно виховувати своїх дітей.

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Не використовуйте дітей, щоб повернути колишніх

За словами психологів, дітей ніколи не можна використовувати як "допоміжну силу", щоб повернутися до колишнього партнера. Ви повинні навчитися діяти, як дорослі – якщо у вас є проблема з ексчоловіком/дружиною, то поговоріть з ним про це, але без допомоги дітей.

Не діліться з дітьми особистими проблемами

Нехай ваші діти залишаються дітьми, їх не потрібно обтяжувати своїми особистими проблемами. Тож, усміхайтеся до дитини і не розказуйте їй деталі вашої суперечки з колишнім партнером. Але і повністю закривати дітей від цього не треба – достатньо розповідати деяку інформацію, до прикладу, чому ви з татом/мамою розлучаєтеся. Але і це залежить від віку малюка.



Під час розлучення не забувайте про дитину / Фото Lifeplan

Обговоріть з партнером, як ви поводитиметеся з дитиною

Адже експерти кажуть, що часто буває так, що батьки грають у "доброго та поганого копа". Але це робити не варто, краще розробіть свою модель поведінки, яка допоможе успішно виховувати малечу. Батьки можуть зробити дитину щасливою та бути присутніми у її житті, навіть якщо вони живуть окремо.

Будьте послідовними та дотримуйтеся графіку

Так, в період розлучення ви можете бути засмучені та «розбиті», але не варто йти на всі вимоги дитини та у всьому бути поблажливим. Розлучені батьки повинні бути послідовними у своїй тактиці дисципліни, правилах, розпорядку дня тощо.

Спочатку дітям буде досить важко "метатися" між батьками, тому потрібно мати хоча б якусь форму послідовності, на яку дитина зможе покластися. До прикладу, контролюйте розклад дитини – харчування, час сну та виконання домашнього завдання, незалежно від того, в кого дитина. Це створюватиме для дитини менше напруження.

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Поважайте колишнього чоловіка/дружину

Часом важко залишити гарну думку про людину, з якою ви закінчили стосунки, але це справа ввічливості. Тож, дотримуйтеся поваги один до одного при дитині та тих речей, які стосуються виховання. Ви повинні бути прикладом для своєї дитини.

Обговоріть медичні потреби дитини

Краще одразу обговорити питання здоров’я дитини, адже це іноді коштує дорого. Тому експерти радять, щоб кожен з батьків мав змогу заплатити за половину вартості будь-яких медичних рахунків. Поговоріть з партнером про це, перш ніж трапляться якісь медичні проблеми, щоб ви були готові.



Обговоріть всі важливі питання, які стосуються дитини / Фото Mirror

Обидва беріть участь у навчанні дитини

Навіть після розлучення обидва батьки повинні брати активну участь у шкільному навчанні дитини. Так, переконайтеся, що малеча виконує всі домашні завдання, слідкуйте за проєктами, які потрібно виконати для класу, та за оцінками, щоб переконатися, що в дитини немає депресії. Будьте активними у навчанні дитини.

Часто спілкуйтеся один з одним

Ефективна комунікація між людьми – це найкращий спосіб встановити хороші контакти та навички спільного виховання. Тому часто говоріть один з одним протягом тижня.