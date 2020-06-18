Виховання дітей в різних країнах світу доволі цікаве та може стати корисним для наслідування в Україні. Так, у французькій родині зазвичай двоє або троє дітей, там не схвалюються фізичні покарання та виховують дітей самостійними.

Цікаво, що у Франції батьки з народженням дитину стають лише щасливіші, проте декретна відпустка триває лише 3 місяці, пише видання Womo.

До теми Що відомо про американський стиль виховання дітей та чому він стає все популярнішим

Як виховують дітей у Франції

З дитинства французи прищеплюють дітям хороші манери

З маленькими дітьми у цій країні ніхто не "сюсюкається", навіть бабусі з дідусями. А як тільки малеча починає говорити, її одразу навчають важливим 4 словам: "добрий день", "дякую", "будь ласка" і "до побачення".

Проте все ж, батьки вважають, що дітям теж іноді варто побайдикувати, тому обов’язково малеча має власний особистий час і простір. Але їх також вчать бути організованими, вести бесіду, висловлювати свої думки та доводити до кінця розпочату розмову.

Виховують дітей самостійними

Через те, що жінки доволі рано повертаються на роботу, малюкам доводиться вчитися самостійності ще в ранньому віці, розважаючи себе всілякими способами. Тому діти дорослішають дуже швидко.



Маленький хлопчик з Франції / Фото French Today

До того ж, француженки привчають дитину з народження спати в своєму ліжку, а дворічні карапузи вже вміють орудувати столовими приборами. А за стіл снідати чи вечеряти сідає вся сім'я: і діти і дорослі їдять одне і те ж. Дітям окремо не готують.

Вже до восьми років малеча вільно робить покупки в магазинах, самостійно приходить в садок або школу, гуляє, може знаходитися тривалий час вдома сама.

Вважають, що надмірна похвала може принести шкоду

У дитини самооцінка виростає від кожної нової справи, з якою малюк справляється самостійно. Похвала також потрібна, але тут дуже важливо не перестаратися. Тому французи не перехвалюють своїх дітей.

Цікаво Без тілесних покарань та поводяться "як з царем": чим корисний тибетський спосіб виховання дітей

Не схвалюють фізичні покарання, але є заборони

Суворе виховання батогом у Франції не практикується, проте часом емоційна мама може крикнути на дитину. Але переважно атмосфера, в якій ростуть діти, доброзичлива.

Є й основні заборони для дітей – на бійки, сварки, капризи і неслухняність, і цьому їх вчать ще з пелюшок. Тому діти без проблем вливаються в нові колективи.