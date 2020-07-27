Побачення у 18 років і в 30 років дуже сильно відрізняються. Зокрема, люди з віком перестають вірити в кохання з першого погляду та починають відчувати себе більш впевненими, бо за плечима вже є певний досвід.

Люди, коли стають старшими, вже по-іншому реагують на слова, погляди на життя і навіть на фотографії кандидатів на сайті знайомств. Тому є кілька речей у побачення, які кардинально змінюються з віком, пише Lady.Tochka.

ЦІкаво Що люди роблять не так, шукаючи нове кохання: найпоширеніша помилка

5 речей, які зміняться у вашому ставленні до побачень з віком

Ви точно знаєте, чого і кого хочете

Молодь думає, що вона зустріла свою людину і якщо бачить якісь недоліки, то надіється, що зможе їх змінити в партнерові. Але вже з віком ми починаємо розуміти, що повинні бути з тими, хто влаштовує нас без змін. Погляди, цілі, мрії та плани другої половинки тепер повинні перетинатися з нашими.

Ви менше вірите словами і концентруєтеся на діях

У 20 років всі засліплені коханням. Дівчина може шаленіти від повідомлень хлопця, що він "зробить для неї все". Вже старші леді хочуть бачити, принаймні те, що саме з цього "все" він справді зробить. Проте тепер людей цікавлять дещо інші речі і для жінки може бути важливіше, наприклад, його вміння надати підтримку в найпотрібніший момент або готовність до важливої справи.



Перше побачення чоловіка і жінки / Фото НВ

Ви не затягуєте з розставанням

Це в юності пари дівчата та хлопці можуть давати по 50 шансів своїм відносинам, думаючи, що це те саме справжнє кохання. Але вже в старшому віці ви перестаєте зосереджувати увагу на хлопців чи дівчат, які викликають змішані почуття. Вони або відповідають вам взаємністю, або прощаються назавжди.

Адже ви вже розумієте, які стосунки можуть закінчиться хеппі-ендом, а які просто допомагають вбити час.

Ви поважаєте себе

У 20 років можна людина навпроти – це кохання всього вашого життя, і тому ви можете змінюватися для нього/неї, підлаштовуватися і не помічати токсичних стосунків. Але з віком люди вже помічають, що все йде якось не за планом, а тому можуть спокійно розірвати стосунки та рухатися далі. Стаючи старшими, ми більше поважаємо самих себе.

Ви не боїтеся залишитися одні

Найважливіше, чого люди навчаються з віком, це визнання того, що краще ні з ким, ніж аби з ким. Тиск суспільства більше не лякає вас, адже ви чесні перед собою, маєте власні захоплення, погляди на життя і переконання. А це, мабуть, найголовніше. Тож, якщо щось не складається, ви більше не страждаєте так, як в юності, і просто живете далі.