Переїзд у нове помешкання чи ремонт – це чимале випробування для кожної пари. Тому варто ретельно підготуватись до цього, щоб не нашкодити своїм стосункам.

Журналісти 24 каналу підібрали корисні поради із життя, які точно допоможуть парам зробити переїзд у нове помешкання комфортним і не конфліктним.

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Корисні поради для переїзду у нове помешкання

Посортуйте речі

За тиждень до переїзду посортуйте свої речі. Важливо, щоб це зробив кожен із партнерів, оскільки в іншому випадку уникнути конфлікту буде складно, адже до смітника можуть потрапити речі, які для другої половинки були важливими, а для вас не становили якоїсь цінності.

Впевнені, що у цьому процесі ви знайдете у своєму гардеробі чимало одягу, який не захочете перевозити на іншу квартиру. Вбрання, яке ще має нормальний вигляд, можна подарувати друзям або ж віддати на благодійність. Таким чином переїзд стане чудовою нагодою зробити хорошу справу, яка може тільки зміцнити ваші стосунки.

Визначтесь із способом перевезення

За кілька днів до переїзду обговоріть з партнером, як будете транспортувати всі речі. Зазвичай, їх значно більше, аніж ви собі уявляли, тому не соромтесь звернутись за допомогою до родичів чи друзів. Особливо, якщо у них є власне авто, яке можна використати для перевезення. Якщо ж такого транспорту немає, завчасно замовте спеціальну службу, щоб в день переїзду уникнути стресу.

Ретельно упакуйте речі

Рекомендуємо завчасно подбати про упакування речей. Коробки можна підписати, щоб у новому помешканні не було плутанини.

Особливу увагу приділіть речам, які для вашого партнера є цінними. За словами психологів, така увага до коханого чи коханої може тільки позитивно вплинути на стосунки, адже ви проявите повагу і шану до того, що важливе для вашого партнера.



Як організувати переїзд: корисні поради / Фото Swiss Life

У першу чергу складіть речі, які точно вам найближчим часом не знадобляться. Це може бути вбрання на наступний сезон чи посуд, яким ви користуєтесь на свята.

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Поприбирайте у новому помешканні

Перед переїздом краще прибрати у новому помешканні, адже коли у ньому з'явиться десятки пакунків з речами, це зробити буде складно.

Також радимо придбати своєрідний набір для пікніка: легкі закуски, які можна скуштувати з чаєм чи келихом вина. Так відсвяткувати переїзд можна з вашою другою половинкою, або ж з друзями, які допомагатимуть у цей час.



Переїзд в інше помешкання: як уникнути стресів / Фото RBC

Чого не варто робити в час переїзду