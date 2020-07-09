Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради
Можливість взяти дитину, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на вихідні, свята чи канікули є дуже корисною для неї. Адже там дитина зможе відчути сімейну атмосферу та в результаті такого спілкування сформувати стійкі зв'язки з дорослим.
- 1Чи можна взяти в гості дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули
- 2Що потрібно для того, аби стати наставником для дитини
- 3Що потрібно наставнику для того, щоб запросити дитину у святкові і неробочі дні, канікули
- 4Навіщо це потрібно дітям і як це на них впливає
- 5Як підготуватися до прийому дитини в гості
- 6Поведінка дитини в гостях: як дорослим правильно встановити межі
Тому Благодійний фонд "Рідні" разом з журналістами 24 каналу підготували для вас інформацію про те, що для цього потрібно та як такі візити впливають на дитину.
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Чи можна взяти в гості дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули
Дитину можна взяти з такого закладу на вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ви станете її наставником.
Яка мета наставництва?Основне завдання наставництва – це підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.
Як розповіла психологиня Благодійного фонду "Рідні" Христина Ясінська, наставник може відвідувати дитину в дитячому будинку, допомагати робити уроки та спілкуватися з нею, щоб малеча знала, що є людина, якій вона не байдужа. Окрім того, наставник повинен протягом року зустрічатися зі своїм підопічним щотижня щонайменше на одну годину, але зазвичай їхнє спілкування продовжується роками.
В процесі спілкування між дорослим і дитиною утворюється довірливий зв'язок. І оскільки сироту вже зраджували дорослі, для неї є важливою постійність і стабільність цього зв'язку. Тож, наставник повинен розуміти, що це надовго, і незалежно від настрою, втоми чи браку часу, він повинен прийти і приділити час дитині", – наголосила психологиня.
Наставництво над дитиною допоможе їй пізнати світ / Фото Simya
Окрім того, важливо з першого дня знайомства правдиво пояснити дитині, що наставник не планує її усиновити і назавжди забрати до себе, але дуже хоче стати другом і допомогти.
Що потрібно для того, аби стати наставником для дитини
За словами експертки Благодійного фонду "Рідні", наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.
Якщо ви вирішили стати наставником, необхідно підготувати документи та звернутись до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Зокрема, вам знадобляться:
- копія паспорта громадянина України;
- висновок про стан здоров’я за формою;
- довідка про наявність чи відсутність судимості, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.
Протягом 10 робочих днів після надходження документів, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого проживання видає скерування про направлення кандидата у наставники до регіонального центру для проходження курсу підготовки.
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За результатами успішного проходження курсу підготовки регіональний центр надасть висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі. Після цього вже можна йти знайомитися з дитиною та укладати договір про наставництво.
Згідно із законодавством України, відповідальною за дитину-сироту є держава (інтернат, дитбудинок, служба у справах дітей). Тому будь-яку ініціативу, яка передбачає взаємодію з дітьми, можна реалізувати лише у партнерстві з ними, за допомогою спеціального тристороннього договору із закладом, де живе дитина, і центром соціальних служб.
Що потрібно наставнику для того, щоб запросити дитину у святкові і неробочі дні, канікули
Юристи пояснили, що наставнику, який хоче запросити дитину до своєї сім’ї необхідно звернутись у службу у справах дітей за місцем проживання для погодження перебування дитини в сім’ї.Термін перебування дитини становить не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні чи під час канікул.
Перед зверненням необхідно підготувати документи:
- заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана чоловіком і дружиною);
- копію паспорта громадянина України;
- копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
- медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
- довідку про наявність чи відсутність судимості (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із наставником, складену власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи (на заяві наставника робиться відмітка про отримання згоди із зазначенням дати, прізвища, імені, по батькові та підпису посадової особи).
Навіщо це потрібно дітям і як це на них впливає
Для чого потрібне таке наставництво? За словами психологині, наставництво найчастіше використовують для підлітків, оскільки менші діти все ж плекають надію, що їх заберуть в сім'ю.
Для дитини це дуже великий досвід, можливість побачити інше життя, отримати підтримку і увагу, яка спрямована тільки на неї. Якщо правильно побудувати взаємодію і спілкування у підопічного піднімається самооцінка, він вчиться будувати стосунки на зовсім іншому рівні, ніж в умовах інтернату,
– запевнила Христина Ясінська.
До того ж, дитина має приклад, може отримати досвід побутового характеру – як готувати їсти, планувати бюджет, робити покупки тощо.
Для дитини з інтернату будуть корисними вихідні в сім'ї / Фото Times
Як підготуватися до прийому дитини в гості
До чого потрібно бути внутрішньо готовим. Перш, ніж ви заберете свого вихованця в гості, пам'ятайте – дитина вам нічим не зобов’язана, адже це ви запрошуєте її в гості. Тому не варто чекати від малечі подяк, уваги до вашої персони тощо.
Наступний важливий момент – треба підготувати всіх членів родини до візиту дитини з інтернату. Перед прибуттям дитини поговоріть зі своїми дітьми (якщо ви їх маєте), дайте можливість висловити їм всі свої почуття і ставлення до цієї події.
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Дуже важливо заздалегідь вибудувати довірчі відносини між дитиною і членами сім'ї, створити стан радісного очікування. Можна показати дитині фотографії будинку, членів сім'ї, домашніх тварин тощо.
Справи, які необхідно зробити заздалегідь:
- Для дитини необхідно підготувати зручне, окреме спальне місце.
- Для дотримання особистої гігієни дитині потрібно підготувати шампунь, мило, рушник, зубну щітку, зубна пасту тощо.
- Бажано мати певний набір дитячих іграшок, які відповідають віку дитини.
- Харчування: до розміщення дитини до вас в будинок, поцікавтеся, яку їжу дитина звикла їсти в дитячому будинку і постарайтеся не "приголомшити" її своїми кулінарними виробами, а приготувати звичні страви.
Поведінка дитини в гостях: як дорослим правильно встановити межі
Одна з поширених скарг усиновителів і опікунів, а особливо тих, хто бере дітей в гості, полягає в тому, що дитина перебиває їх і втручається в їхнє життя, тобто вважає за можливе влізти в розмову, кімнату тощо.
Чому так відбувається? Перебуваючи в дитячому закладі, дитина живе в особливій ситуації, де вона не має свого місця, свого майна, права на усамітнення. У дітей з дитячого будинку цих кордонів, як правило, немає. Вони звикли до того, що хто завгодно в різний час може вторгнутися в їх особистий простір.
Поясніть дитині, як поводитися не варто / Фото mamaplus
Як допомогти дитині дізнатися свої кордони? По-перше, коли дитина потрапляє до вас додому важливо виділити йому тільки його "територію" – місце, де він/вона може зберігати якісь речі, іграшки, книжки. Можливо, це буде перше в його житті особистий простір.
По-друге, дозвольте йому в межах розумного, звичайно, приймати рішення, наприклад, вирішувати, коли він їстиме, і що він буде їсти. Також можна пропонувати вибирати місце прогулянки, форму проведення дозвілля і т.д.
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Одночасно з цим покажіть дитині свої кордони. Поясніть йому, що у вашому будинку прийнято, що у кожного є особисті речі (документи, папери, сумки і т.п., то, що дійсно важливо для вас) і інші це не чіпають.
Дитині слід дати зрозуміти, що неприпустимо відволікати вас в ті хвилини, коли ви дійсно зайняті, але говорити про це потрібно спокійно і не піддаватися на капризи дитини в такій ситуації.