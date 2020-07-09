Як взяти дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули: інструкція та поради

Можливість взяти дитину, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на вихідні, свята чи канікули є дуже корисною для неї. Адже там дитина зможе відчути сімейну атмосферу та в результаті такого спілкування сформувати стійкі зв'язки з дорослим.

Тому Благодійний фонд "Рідні" разом з журналістами 24 каналу підготували для вас інформацію про те, що для цього потрібно та як такі візити впливають на дитину.

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Чи можна взяти в гості дитину з інтернату на вихідні, свята чи канікули

Дитину можна взяти з такого закладу на вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ви станете її наставником.

Яка мета наставництва? Основне завдання наставництва – це підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.



Як розповіла психологиня Благодійного фонду "Рідні" Христина Ясінська, наставник може відвідувати дитину в дитячому будинку, допомагати робити уроки та спілкуватися з нею, щоб малеча знала, що є людина, якій вона не байдужа. Окрім того, наставник повинен протягом року зустрічатися зі своїм підопічним щотижня щонайменше на одну годину, але зазвичай їхнє спілкування продовжується роками.

В процесі спілкування між дорослим і дитиною утворюється довірливий зв'язок. І оскільки сироту вже зраджували дорослі, для неї є важливою постійність і стабільність цього зв'язку. Тож, наставник повинен розуміти, що це надовго, і незалежно від настрою, втоми чи браку часу, він повинен прийти і приділити час дитині", – наголосила психологиня.



Наставництво над дитиною допоможе їй пізнати світ / Фото Simya

Окрім того, важливо з першого дня знайомства правдиво пояснити дитині, що наставник не планує її усиновити і назавжди забрати до себе, але дуже хоче стати другом і допомогти.

Що потрібно для того, аби стати наставником для дитини

За словами експертки Благодійного фонду "Рідні", наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Якщо ви вирішили стати наставником, необхідно підготувати документи та звернутись до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Зокрема, вам знадобляться:

копія паспорта громадянина України;

висновок про стан здоров’я за формою;

довідка про наявність чи відсутність судимості, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Протягом 10 робочих днів після надходження документів, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого проживання видає скерування про направлення кандидата у наставники до регіонального центру для проходження курсу підготовки.

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За результатами успішного проходження курсу підготовки регіональний центр надасть висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі. Після цього вже можна йти знайомитися з дитиною та укладати договір про наставництво.

Згідно із законодавством України, відповідальною за дитину-сироту є держава (інтернат, дитбудинок, служба у справах дітей). Тому будь-яку ініціативу, яка передбачає взаємодію з дітьми, можна реалізувати лише у партнерстві з ними, за допомогою спеціального тристороннього договору із закладом, де живе дитина, і центром соціальних служб.

Що потрібно наставнику для того, щоб запросити дитину у святкові і неробочі дні, канікули

Юристи пояснили, що наставнику, який хоче запросити дитину до своєї сім’ї необхідно звернутись у службу у справах дітей за місцем проживання для погодження перебування дитини в сім’ї.Термін перебування дитини становить не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні чи під час канікул.

Перед зверненням необхідно підготувати документи:

заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана чоловіком і дружиною);

копію паспорта громадянина України;

копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

довідку про наявність чи відсутність судимості (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із наставником, складену власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи (на заяві наставника робиться відмітка про отримання згоди із зазначенням дати, прізвища, імені, по батькові та підпису посадової особи).

Навіщо це потрібно дітям і як це на них впливає

Для чого потрібне таке наставництво? За словами психологині, наставництво найчастіше використовують для підлітків, оскільки менші діти все ж плекають надію, що їх заберуть в сім'ю.

Для дитини це дуже великий досвід, можливість побачити інше життя, отримати підтримку і увагу, яка спрямована тільки на неї. Якщо правильно побудувати взаємодію і спілкування у підопічного піднімається самооцінка, він вчиться будувати стосунки на зовсім іншому рівні, ніж в умовах інтернату,

– запевнила Христина Ясінська.

До того ж, дитина має приклад, може отримати досвід побутового характеру – як готувати їсти, планувати бюджет, робити покупки тощо.



Для дитини з інтернату будуть корисними вихідні в сім'ї / Фото Times

Як підготуватися до прийому дитини в гості

До чого потрібно бути внутрішньо готовим. Перш, ніж ви заберете свого вихованця в гості, пам'ятайте – дитина вам нічим не зобов’язана, адже це ви запрошуєте її в гості. Тому не варто чекати від малечі подяк, уваги до вашої персони тощо.

Наступний важливий момент – треба підготувати всіх членів родини до візиту дитини з інтернату. Перед прибуттям дитини поговоріть зі своїми дітьми (якщо ви їх маєте), дайте можливість висловити їм всі свої почуття і ставлення до цієї події.

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Дуже важливо заздалегідь вибудувати довірчі відносини між дитиною і членами сім'ї, створити стан радісного очікування. Можна показати дитині фотографії будинку, членів сім'ї, домашніх тварин тощо.

Справи, які необхідно зробити заздалегідь:

Для дитини необхідно підготувати зручне, окреме спальне місце.

Для дотримання особистої гігієни дитині потрібно підготувати шампунь, мило, рушник, зубну щітку, зубна пасту тощо.

Бажано мати певний набір дитячих іграшок, які відповідають віку дитини.

Харчування: до розміщення дитини до вас в будинок, поцікавтеся, яку їжу дитина звикла їсти в дитячому будинку і постарайтеся не "приголомшити" її своїми кулінарними виробами, а приготувати звичні страви.

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Одна з поширених скарг усиновителів і опікунів, а особливо тих, хто бере дітей в гості, полягає в тому, що дитина перебиває їх і втручається в їхнє життя, тобто вважає за можливе влізти в розмову, кімнату тощо.

Чому так відбувається? Перебуваючи в дитячому закладі, дитина живе в особливій ситуації, де вона не має свого місця, свого майна, права на усамітнення. У дітей з дитячого будинку цих кордонів, як правило, немає. Вони звикли до того, що хто завгодно в різний час може вторгнутися в їх особистий простір.



Поясніть дитині, як поводитися не варто / Фото mamaplus

Як допомогти дитині дізнатися свої кордони? По-перше, коли дитина потрапляє до вас додому важливо виділити йому тільки його "територію" – місце, де він/вона може зберігати якісь речі, іграшки, книжки. Можливо, це буде перше в його житті особистий простір.

По-друге, дозвольте йому в межах розумного, звичайно, приймати рішення, наприклад, вирішувати, коли він їстиме, і що він буде їсти. Також можна пропонувати вибирати місце прогулянки, форму проведення дозвілля і т.д.

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Одночасно з цим покажіть дитині свої кордони. Поясніть йому, що у вашому будинку прийнято, що у кожного є особисті речі (документи, папери, сумки і т.п., то, що дійсно важливо для вас) і інші це не чіпають.

Дитині слід дати зрозуміти, що неприпустимо відволікати вас в ті хвилини, коли ви дійсно зайняті, але говорити про це потрібно спокійно і не піддаватися на капризи дитини в такій ситуації.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



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