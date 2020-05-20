Як зацікавити хлопця: 5 порад для дівчат на початку стосунків

Якщо ви тільки почали свої стосунки з хлопцем, то вам будуть корисні поради, як його зацікавити. Перш за все, за словами психологів, щоб захопити інтерес вашого обранця, потрібно бути відкритими, але не розповідати всі свої секрети.

Ці методи спочатку можуть здатися очевидними чи дивними, але, як пише видання Yourtango, вони працюють. Тому нижче наведено 5 порад для жінок, як зацікавити чоловіка.

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Не намагайтеся довести, що ви кращі за нього

Навіть якщо ви керівниця чи засновниця крутої компанії, не наголошуйте постійно про свою високу зарплату чи успіх. Це його не зацікавить. До того ж, це може здаватися вихвалянням. Не варто доводити, що ви краща за нього, адже більшість чоловіків закохуються не в розум, в душу людини. Тому покажіть йому всі свої чудові риси характеру.

Зберігайте від нього деякі маленькі секрети

Вам не потрібно детально розповідати йому про все своє життя. Деякі секрети з ваших розваг, до прикладу, під час студентства можна пропустити. Це не дуже важлива інформація. Ви ж не хочете, щоб він зосередився на вашому минулому чи плітках про вас. Краще поділіться з ними своїми планами на майбутнє.

Часто поводьтеся як дитина

Не бійтеся поводитися як дитина, адже це приваблює хлопців. Жінка зблиском в очах виглядає щасливою та веселою. Не соромтеся показатися собою та більше веселитися, це точно завоює увагу вашого хлопця.



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Не забувайте про своїх друзів

Коли дівчина знаходить нове кохання, вона може на якийсь час забути про своїх друзів. Проте цього не варто робити. Спілкуйтеся з друзями та приділяйте їм достатньо часу навіть у стосунках. Адже чоловікам завжди подобаються жінки, які не "крутяться" лише навколо нього, бо це дає більше свободи. Психологи запевняють, що партнери повинні мати особистий простір.

Дівчина повинна гарно пахнути

Дівчина та її речі повинні гарно пахнути. До того ж, експерти наголошують, що запах відіграє важливу роль в інтимних стосунках між чоловіком і жінкою, бо має сильний вплив на психічний і фізіологічний стан людини. Так, у чоловіка запах парфумів коханої обов’язково викликає приємні спогади та позитивні емоції. Чоловік точно згадає про вас, коли випадково відчує запах парфумів, схожий до вашого.