Багато пар сваряться занадто часто, особливо під час карантину. Так, деякі з них через кілька хвилин миряться, проте для інших це може закінчитися сумно – розставанням. То чи є майбутнє у тих партнерів, які постійно кричать та б’ють посуд один через одного?

Іноді пари намагаються виправити ситуацію, проте солодкі примирення та постійні обіцянки більше не конфліктувати не завжди допомагають і закохані через якийсь час знову починають сварку, пише Elle.

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Очевидно, що якщо ви залишаєтеся разом, та ще так гостро реагуєте один на одного, значить, вас з партнером пов'язують досить міцні почуття. Інакше, хтось би давно вже зібрав речі і розірвав стосунки.

Але майбутнє у таких відносин справді є і воно у ваших руках, тому треба лише самим захотіти все виправити.

Поради, як можна припинити постійні сварки

З’ясуйте причину конфлікту

Якщо ви відчуваєте, що "закипаєте", то спробуйте заспокоїтися. Зупиніться на хвилину і подумайте: що саме викликало в вас такі емоції?

Можливо, насправді винний у всьому не ваш партнер, а, наприклад, те, що він просто потрапив під гарячу руку, коли у вас ніяк не виходить щось зробити. Тому в такому випадку продовжувати сварку не варто.



Спробуйте контролювати свої емоції та не провокувати сварку / Фото Desired

Не зривайтеся

Якщо у вас немає настрою і ви готові зірватися на другу половинку навіть через дурницю, то не спішіть. Заспокойтеся і спокійно скажіть: "Я не готова/ий зараз це обговорювати. Давай відкладемо дискусію на завтра". Така пауза допоможе вам охолонути, взяти себе в руки і не доводити справу до скандалу з неприємними висловленнями.

А якщо ви бачите, що настрою немає у вашого партнера, то "не ведіться на його/її провокації" та намагайтеся говорити спокійним, але впевненим тоном. Ігноруйте спроби атаки.

Говоріть про свої почуття

Якщо вам щось не подобається у стосунках, то скажіть про це. До прикладу, якщо ви втомилися, бо у вас був поганий день, то поясніть, що все, що вам зараз потрібно, – це розуміння і ласка. Завжди пам'ятайте: ви не суперники і не противники.

Займіться чимось

Якщо у вас багато енергії, яку ви зазвичай витрачаєте на скандали, то, можливо, варто звернути її в більш відповідне русло? Наприклад, запишіться разом в тренажерний зал чи знайдіть собі нове хобі.

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Намагайтеся зрозуміти свого партнера

Якщо у вашого партнера болить голова або він так само, як і ви, втомився, то спробуйте його зрозуміти. На все це потрібно робити "знижку" і проявляти співчуття до другої половинки. Тож, не починайте сварку, бо це лише зіпсує ваші стосунки.

Не виправдуйтеся

Якщо вас у чомусь звинувачують, часто здається цілком логічним почати пояснювати, що ваша половинка в цій ситуації помиляється, бо ви цього не робили чи не говорили. Але через це розмова може прийняти не дуже приємний напрямок: на вас посипляться звинувачення, а ви можете розгубитися і не знатимете, що відповісти. Тоді вже сварку не оминути. Тому краще одразу не виправдовуватися за свої дії та не провокувати партнера.