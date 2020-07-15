У світі менше мільярда людей живе у злиднях. І, звичайно, нестача грошей в сім'ї впливає на виховання дітей. Тож, вчені провели дослідження, як збільшення доходу вплине на малечу.

Ще 20 років тому група вчених почала дослідження, в якому спостерігала за життям і розвитком понд тисячі дітей із сімей з низьким доходом в США. Вони хотіли вивчити умови, які впливають на психічний стан дітей в сільських районах Америки, пише The Washinghton Post.

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Проте одного разу в деяких сімей збільшився дохід – щороку чверть цих сімей отримували частку в розмірі 4 тисячі доларів від казино, яке збудували біля їх території. Всі ці раптові зміни показали, як гроші можуть впливати на життя дитини. І ефект виявився позитивним та досить суттєвим.

Зокрема, збільшення доходу торкнулося такої якості характеру дитини, як сумлінність. А також на здатність будувати хороші відносини з людьми та вміння працювати в команді. Саме ці якості важливі для успішного життя дитини в майбутньому.

Вчені вважають, що після збільшення сімейного доходу відносини між подружжям покращилися, і внаслідок цього покращилися відносини між батьками і дітьми. Дорослі стали менше випивати. Окрім того, з появою грошей сім'я почала відчувати менший стрес. Отриманих коштів вистачало на оплату оренди, їжу та інших основні речі.

"В основному подружжя з бідних сімей сваряться через гроші. Коли немає предмету сварки, тоді встановлюється гармонія в сім'ї", – каже професорка Рендалл Акі.

Деякі сім'ї навіть переїхали в інші райони з більш розвиненою інфраструктурою та кращими умовами для навчання малечі. Відомо, що до 8 років особистість дитини вже сформована, а те, що відбувається далі, залежить від того, в яких умовах жила дитина в ранні роки.

Отже, дослідження показує, що нехай сім’ї отримали і невеликі гроші, вони отримали позитивну силу. "Коли у бідних дітей немає таких можливостей, як у дітей з багатих сімей, то це негативно відбивається на їх майбутньому. Однак, навіть зовсім невелика сума грошей може змінити їх життя на краще", – додають дослідники.