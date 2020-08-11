У сучасному світі навіть дорослим складно впоратись з тривогою, а діти куди вразливіші до стресу й смутку. Тому батькам важливо вміти підтримати малят та допомогти зрозуміти ситуацію, яка викликала переживання. Щоб зменшити тривожність дітей варто дотримуватись всього чотирьох кроків.

Пандемія коронавірусу та затяжний карантин стали справжнім випробуванням для сімей по всьому світу. Попри те, що COVID-19 – це значно більша загроза для людей дорослого та похилого віку, діти, які не перебувають у зоні ризику, переживають спалах смертельного вірусу не менш емоційно. В психологічному плані малюки – найвразливіші, тому будь-які переживання батьків провокують посилену тривожність у їхніх нащадків.

"Освіторія" поділилась дієвими способами, як зменшити вплив негативної інформації на дітей та уникнути тривожного розладу. Для цього слід дотримуватись формули з чотирьох кроків: "Проявити – дати час – знайти місце – видалити".

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Проявити тривогу

Допоможіть дітям виразити свій смуток чи тривогу, знайшовши потрібні слова. Запитайте, що їх турбує чи чого не вистачає. Будьте терплячі та лагідні з ними. Забудьте про фрази, як: "Думай позитивно", "Що ми можемо з цим зробити?! Такі обставини" або "Тримай себе в руках". Будьте чесними.

Дати час посумувати

Не уникайте дитячого смутку. Нехай малюк повністю відчує це без ваших суджень. Коментарі батьків лише загострюють цінність втраченого. Дозвольте дітям повністю проявити почуття, а для цього потрібен час.

Знайти місце тривоги

Важливо допомогти дитині зрозуміти, де розташована тривога в її тілі. Наприклад, від переживання може стискатися горло або щемити душу. Тоді варто влаштувати релаксацію – глибоко дихати чи зайнятись йогою, щоб нормалізувати емоційний стан, або ж порвати папір на клаптики.

Видалити

Допоможіть дітям відвернути увагу та думки від переживань завдяки улюбленим заняттям. Таким рятівником може стати спорт, малювання чи інший вид творчості.