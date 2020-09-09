Як зміцнити шлюб після народження дитини: корисні поради, здатні врятувати стосунки
Після появи в домі малюка все кардинально змінюється, адже маленька дитина потребує піклування і уваги. Тому жінкам часто складно знайти час і на чоловіка, відтак шлюб може дати тріщину. Як цього уникнути – дізнавайтесь у матеріалі.
Своїми порадами поділилась сімейний консультант Бріджит Рід, передає видання Parents. Жінка зізналась, що вийшла заміж у 28 років та, як і всі дівчата, уявляла ідеальне сімейне життя, в якому легко тримати баланс між рутиною і розвагами. І партнера, який бездоганно їй підійшов, Бріджит знайшла. Та от втримати в рівновазі все після народження двох дітей було вкрай складно.
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Тільки в мережі американка могла спостерігати за ідеальними веселими буднями матусь-блогерок. А вже на практиці на неї чекали список рутинних справ, двоє дітей і чоловік, які вимагали її уваги.
Коли ж стосунки опинились на грані розлучення, Бріджит Рід вирішила більше дізнатись про психологію сім'ї. Жінка залюбки поділилась 7 порадами, які свого часу допомогли зміцнити і її стосунки.
Як вберегти шлюб після народження дітей
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Кожен день як перше побачення
Жінки часто переконані, що після кількох років шлюбу партнер вже став, мов прочитана книга. Тому тем для цікавих бесід стає все менше, а після народження дитини всі розмови зводяться до нащадка. Та тут варто пам'ятати, що відновити романтику можна тоді, коли щодня відкривати у своєму партнеру щось нове. Не бійтесь відвертих розмов і робити спонтанні сюрпризи.
До прикладу, після роботи домовтесь з чоловіком про зустріч в парку. Проведіть час разом і сядьте повечеряти. На ці кілька годин дитину можна залишити з родичами, або ж взяти з собою, врахувавши час годування чи переодягання малюка.
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Не будуйте ідеальну картинку
Соціальні мережі показують нам картинку ідеального життя. І в гонитві відтворити її, ви можете намагатись змінити свого партнера. Звісно, розвиток у парі – це добре, але коли дружини роблять з чоловіків справжніх Кенів, до вподоби не кожному.
Ще гірше, коли жінка має свою картинку в уяві та не може змиритись з тим, що в реальному житті все так не складається. На фоні цього виникають чимало претензій, які з появою дитини в домі, можуть тільки посилюватись. Однак чи не варто задуматись: для кого потрібна ідеальна картинка? І чи не краще насолоджуватись буднями з коханим і вашим малюком?
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Дозвольте бути коханою
Це вразлива тема для багатьох молодих матусь. В рутині ми часто забуваємо, що бути коханою дружиною – просто. Дозвольте перервати вас у домашніх справах і обійняти, або ж запросити на романтичну вечерю. Адже народження дитини – це чудовий шанс для батьків переоцінити і зміцнити стосунки. Тому не варто робити все для того, щоб квартира блищала від чистоти, водночас рідні почувались покинутими.
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Шлюб змінює
Коли ви пішли до вівтаря, розуміли, що шлюб змінить ваші будні. Та з появою дитини існує думка, що варто забути про себе та приділити весь час малюку. Але тут варто мати баланс. До прикладу, згадуйте про спільне хобі з чоловіком, виділяйте час для улюблених б'юті-процедур чи відпочинку.
Чудово б було знайти спільне хобі з чоловіком та дитиною. Наприкрад, читання книг, настільні ігри (якщо малюк вже трішки доросліший), складання пазлів чи пікніки, танці або ж йога. За словами психологів, це тільки позитивно впливає на стосунки в парі.
Знайдіть спільне хобі з дитиною і чоловіком / Фото CAFD
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Пізнавайте себе
Який сенс пізнавати чоловіка, якщо ви не впевнені, ким ви є? В час декрету можна спробувати чимало цікавих хобі, які розвиватимуть вашу творчість, а, можливо, й допоможуть створити власний бізнес чи перекваліфікуватись.
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Впорайтесь з фінансовим тиском разом
Не варто перекладати питання фінансів тільки на одні плечі. Обговорюйте зі своїм чоловіком питання бюджету чи витрат.
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Не бійтесь терапії
Чомусь за кордоном більш популярною є практика звернення до психологів. В Україні ж не багато подружніх пар готові піти на бесіду з фахівцем. А насправді це дуже корисно. Коли ви відчуваєте постійну втому, роздратованість чи навіть агресію, варто обговорити це з експертом, який порадить, як подолати ознаки депресії та не втратити шлюбу. Якщо ж дискомфорт відчувається в обидвох партнерів, можна спробувати сімейну терапію.