Після появи в домі малюка все кардинально змінюється, адже маленька дитина потребує піклування і уваги. Тому жінкам часто складно знайти час і на чоловіка, відтак шлюб може дати тріщину. Як цього уникнути – дізнавайтесь у матеріалі.

Своїми порадами поділилась сімейний консультант Бріджит Рід, передає видання Parents. Жінка зізналась, що вийшла заміж у 28 років та, як і всі дівчата, уявляла ідеальне сімейне життя, в якому легко тримати баланс між рутиною і розвагами. І партнера, який бездоганно їй підійшов, Бріджит знайшла. Та от втримати в рівновазі все після народження двох дітей було вкрай складно.

Важливо Післяпологова депресія у чоловіків: симптоми і методи подолання

Тільки в мережі американка могла спостерігати за ідеальними веселими буднями матусь-блогерок. А вже на практиці на неї чекали список рутинних справ, двоє дітей і чоловік, які вимагали її уваги.

Коли ж стосунки опинились на грані розлучення, Бріджит Рід вирішила більше дізнатись про психологію сім'ї. Жінка залюбки поділилась 7 порадами, які свого часу допомогли зміцнити і її стосунки.

Як вберегти шлюб після народження дітей

Кожен день як перше побачення

Жінки часто переконані, що після кількох років шлюбу партнер вже став, мов прочитана книга. Тому тем для цікавих бесід стає все менше, а після народження дитини всі розмови зводяться до нащадка. Та тут варто пам'ятати, що відновити романтику можна тоді, коли щодня відкривати у своєму партнеру щось нове. Не бійтесь відвертих розмов і робити спонтанні сюрпризи.

До прикладу, після роботи домовтесь з чоловіком про зустріч в парку. Проведіть час разом і сядьте повечеряти. На ці кілька годин дитину можна залишити з родичами, або ж взяти з собою, врахувавши час годування чи переодягання малюка.

Не будуйте ідеальну картинку

Соціальні мережі показують нам картинку ідеального життя. І в гонитві відтворити її, ви можете намагатись змінити свого партнера. Звісно, розвиток у парі – це добре, але коли дружини роблять з чоловіків справжніх Кенів, до вподоби не кожному.

Ще гірше, коли жінка має свою картинку в уяві та не може змиритись з тим, що в реальному житті все так не складається. На фоні цього виникають чимало претензій, які з появою дитини в домі, можуть тільки посилюватись. Однак чи не варто задуматись: для кого потрібна ідеальна картинка? І чи не краще насолоджуватись буднями з коханим і вашим малюком?

Дозвольте бути коханою

Це вразлива тема для багатьох молодих матусь. В рутині ми часто забуваємо, що бути коханою дружиною – просто. Дозвольте перервати вас у домашніх справах і обійняти, або ж запросити на романтичну вечерю. Адже народження дитини – це чудовий шанс для батьків переоцінити і зміцнити стосунки. Тому не варто робити все для того, щоб квартира блищала від чистоти, водночас рідні почувались покинутими.

Шлюб змінює

Коли ви пішли до вівтаря, розуміли, що шлюб змінить ваші будні. Та з появою дитини існує думка, що варто забути про себе та приділити весь час малюку. Але тут варто мати баланс. До прикладу, згадуйте про спільне хобі з чоловіком, виділяйте час для улюблених б'юті-процедур чи відпочинку.

Чудово б було знайти спільне хобі з чоловіком та дитиною. Наприкрад, читання книг, настільні ігри (якщо малюк вже трішки доросліший), складання пазлів чи пікніки, танці або ж йога. За словами психологів, це тільки позитивно впливає на стосунки в парі.



Знайдіть спільне хобі з дитиною і чоловіком / Фото CAFD

Пізнавайте себе

Який сенс пізнавати чоловіка, якщо ви не впевнені, ким ви є? В час декрету можна спробувати чимало цікавих хобі, які розвиватимуть вашу творчість, а, можливо, й допоможуть створити власний бізнес чи перекваліфікуватись.

Варто знати 7 способів повернути романтику у сімейні стосунки

Впорайтесь з фінансовим тиском разом

Не варто перекладати питання фінансів тільки на одні плечі. Обговорюйте зі своїм чоловіком питання бюджету чи витрат.

Не бійтесь терапії

Чомусь за кордоном більш популярною є практика звернення до психологів. В Україні ж не багато подружніх пар готові піти на бесіду з фахівцем. А насправді це дуже корисно. Коли ви відчуваєте постійну втому, роздратованість чи навіть агресію, варто обговорити це з експертом, який порадить, як подолати ознаки депресії та не втратити шлюбу. Якщо ж дискомфорт відчувається в обидвох партнерів, можна спробувати сімейну терапію.