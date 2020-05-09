Як зробити так, щоб чоловік постійно про вас думав

Безсумнівно, кожна жінка мріє бути в центрі уваги чоловіка та знати, що він постійно про неї думає. Досягти цього можна декількома способами – на це є психологічні прийоми та секрети зваблювання.

Але для того, щоб не просто зацікавити, а змусити вашого коханого шаленіти від вас, необхідно докласти зусиль, пише видання Сегодня.

Цікаво! 10 речей у стосунках, які показують справжнє кохання

Для початку не будьте нав’язливими. Наприклад, не потрібно відповідати на його повідомлення відразу – змусьте його почекати, але тут головне знати міру.

Також жінка повинна весь час випромінювати впевненість і любов до себе. Адже якщо ви себе любите, то тим самим даєте йому ще одну причину вас полюбити.

Психологи радять вкладати в ваші відносини стільки ж, скільки і він. Якщо не "підгодовувати" партнера свіжою порцією вашої уваги, він може швидко переключитися на когось іншого. Тому покажіть йому, що ви теж хочете працювати над відносинами.



Пара повинна підтримувати один одного / Фото Mizky

Надихайте його бути самим собою. Адже іноді найкращий спосіб змусити чоловіка шаленіти від вас – надихнути його на життя. Дайте йому свободу і можливість бути самим собою.

Фліртуйте, але при цьому майте гідний вигляд. Під час флірту потрібно зберігати впевненість в тому, що ви робите все першокласно і виглядаєте доглянуто. Але не змушуйте його думати, що потребуєте уваги.

Також потрібно бути поруч при першій необхідності. Доведіть чоловікові свою надійність, і він звертатиме на вас увагу ще частіше.

Читайте також! Пройшло кохання: ознаки, що ваші відносини віджили своє

Натомість видання Yourtango запевняє, що для того, аби змусити чоловіка постійно про вас думати, достатньо декількох особливих ритуалів вранці та кілька нагадувань про себе протягом дня, і тоді чоловік не зможе зосередитись ні на чому іншому, окрім вас.

Зокрема, жінка має наповнити розум чоловіка думками лише про себе. Нижче підібрано кілька речей, після яких він не зможе перестати думати про вас.

Пристрасно поцілуйте його перед роботою і зробіть це так, щоб він думав про цей поцілунок цілий день.



Пристрасний поцілунок пари / Фото Перший

Також можна непомітно покласти до його портфелю свою сексуальну нижню білизну. Це точно викличе думки про вас. Але впевніться, що вони випадково не випадуть в незручний момент.

Слухайте його. Коли чоловік хоче поговорити, вам варто його послухати. Спробуйте заохотити його поділитися тим, що відбувається в його душі, а потім скажіть, що ви думаєте про це, аби чоловік знав, що ви його почули.