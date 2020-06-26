Рішення народити дитину вимагає глибокої дискусії та планування. І хоча діти чарівні і милі, їх потрібно виховувати, навчати, контролювати та підтримувати, поки вони не виростуть. Чи готові ви до цього? Ми підготували 5 питань, які варто поставити собі перед прийняттям такого рішення.

Народження дитини це дуже серйозне рішення, і є кілька речей, які потенційні батьки повинні врахувати, перш ніж вирішити створити сім'ю, пише видання Family Today.

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5 питань, які слід поставити сім'ї, перед прийняттям рішення про народження дитини:

Ви вже пожили для себе?

Як тільки діти з’являються діти, у батьків фактично не залишається вільного часу. До того ж, ви постійно намагаєтеся заспокоїти дитину, її крики та плач.

Якщо ви доволі молоді, то зважайте на те, що є ще багато речей, які ви можете чи повинні зробити до батьківства. Тому насолодіться своїм життям, поки у вас є достатньо вільного часу.

Ви фінансово стабільні, щоб мати дитину?

У сучасному світі все дуже дороге і товари для дітей – не виняток. Щоб виховати дитину від народження до принаймні 18 років потрібно кілька тисяч доларів. Є багато витрат, пов'язаних з вихованням дітей, зокрема одяг, їжа, освіту та догляд за малечею тощо.



Обговоріть з партнером, чи готові ви до дитини / Фото Dozor

Тому перед прийняттям рішення про дитину ви повинні оцінити свою ситуацію. Як виглядає ваше фінансове становище? Чи є вас заощадження? Чи отримуєте ви ту зарплату, яку хочете? Оцінка вашої фінансової підготовленості допоможе вам краще зрозуміти якість життя, яку ви забезпечите не тільки собі, але і своєму потомству в майбутньому.

Чи ви готові морально та емоційно мати дитину?

Народження дитини – це одне з найбільш драматичних подій, що змінюють життя пари. Ви раптом переходите від того, щоб турбуватися тільки про себе, до того, щоб повністю відповідати за іншу людину. Адже малеча покладається виключно на вас своїм існуванням.

Виховання дітей часто приносить батькам стрес, з яким не всі можуть впоратися. Батько – це безперервна роль, яка вимагає великих жертвувань. Це негайна і постійна зміна способу життя.

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Чи є у вас якісь генетичні хвороби?

Важливо зрозуміти і знати, чи є якісь генетичні проблеми в медичній історії вашої родини. У деяких сімей може бути історія хвороб, зокрема раку чи діабету, які можуть передатися дитині.

Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо цього, то впевніться чи це безпечно для майбутньої дитини. Знання цієї інформації також допоможе потенційним батькам прийняти обґрунтоване рішення щодо народження дитини та наявних ризиків.

Хто допоможе вам виховувати дитину?

Сімейна структура в сучасному суспільстві буває у багатьох формах. Зазвичай це суто молода пара з дитиною, але є випадки, коли поки подружня пара досі живе з батьками. Поміркуйте, хто буде у центрі впливу вашої дитини. Чи будуть задіяні бабусі, дідусі та інші члени родини?

Адже кожна людина, яка знаходиться в безпосередньому контакті з вашою дитиною, впливатиме на неї, будь то позитивно чи негативно. Тож, ви, як батько, маєте вирішите, який тип підтримки вам знадобиться, щоб створити ідеальне середовище для успіху вашої дитини.

Зауважимо, що зазначені вище питання – це лише декілька серйозних тем, які слід розглянути, обмірковуючи ідею батьківства. Інші фактори, які слід враховувати, залежать від ваших уподобань, способу життя, структури сім'ї і навіть навколо вашої власної стабільності та добробуту.