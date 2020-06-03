Визначити наміри партнера щодо стосунків та ставлення до другої половинки буває досить складно. Але якщо чоловік дійсно любить жінку і хоче з нею одружитися, то це помітно з його слів та поведінки. Як зрозуміти, що чоловік, з яким ви зустрічаєтеся, вважає вас тією "єдиною".

Фахівці видання Yourtango запевняють, що єдиний вірний спосіб дізнатися, як хлопець ставиться до вас, - це запитати його, але це також можна помітити за кількома ознаками.

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7 ознак, що хлопець закохався і вважає вас тією "єдиною"

Він познайомив вас із людьми, які для нього найважливіші

Якщо чоловік хоче познайомити вас зі своїми друзями, членами сім'ї і особливо, його батьками, то це означає, що він, здається, пишається вами і хоче бути з вами разом завжди.

Він не приховує стосунків з вами

Якщо чоловік публікує фотографії з вами у своїх соціальних мережах, то це означає, що він хоче всім показати, що ви – пара. Такими діями хлопець змінює свій статус стосунків, щоб чітко показати, що він у відносинах.



Хлопець знайомить дівчину з батьками / Фото hipwee

Він по-справжньому цікавиться тим, ким ви є

Ще однією ознакою, що хлопець ставиться до вас серйозно, є те, що він докладає всіх зусиль, щоб більше дізнатися про ваші інтереси, здивувати і вразити вас.

Коли чоловік "робить нотатки" і пам’ятає багато дрібниць про вас, хоче вас здивувати та порадувати, то це означає, що ви для нього дуже особливі.

Він часто про вас говорить

Чоловік, який справді любить свою жінку, не просто знайомить її зі своїми друзями, він перед ними показує свою прихильність та часто говорить про кохану. Це показує, що він впевнений, що ви – саме та людина, з ким він хоче бути, а не хтось, кого він намагається сховати.

Він включає вас у свої плани на майбутнє

Закоханий чоловік, часто розмовляє з вами про майбутнє і планує події та поїздки з вами. Так, коли чоловік обговорює з дівчиною плани на майбутнє і включає її в них, то це однозначно означає, що він припускає, що ви будете частиною його майбутнього, і бачить ваші стосунки на довгостроковий період.

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Він знаходить вільний час для вас, коли це можливо

Чоловік, який ставиться до вас серйозно, шукатиме вільний час, коли вам це потрібно. Незважаючи на те, скільки разів ви телефонуєте або пишете повідомлення йому за день, він все ще любить розмовляти з вами.

Такий чоловік завжди відповідає на ваші дзвінки або перетелефонує якомога швидше, коли зможе. Це означає, що він готовий знайти час для вас і вважає кохану своїм головним пріоритетом, бо відчуває, що ви цього варті.

Те, як він дивиться на вас, змушує почуватися коханою

Чоловік дивиться на вас закоханим поглядом із блиском в очах. Це доводить, що він вас щиро кохає та милується вашим виглядом.