Не всі стосунки є ідеальними і це нормально, але інколи вас може здивувати ставлення чи поведінка другої половинки. Так, можливо її змінили якісь чинники, особливо в період карантину, а можливо ви просто не добре знали партнера. Тому ми підготували кілька ознак, які вказують, що людина вам не підходить.

Психологи запевняють, що причиною збільшення випадків домашнього насильства на карантині є проблеми в стосунках, які краще видно "близько", коли людям довелося опинитися разом 24/7, пише видання Lady.Tochka.

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Адже зменшилися особисті кордони, погіршилася самооцінка погіршилася та збільшилася залежність від партнера. Але з такою людиною ви точно не будете щасливі у стосунках.

Як зрозуміти, що вам не підходить ваш партнер

Він вас принижує

Коли ваш партнер намагається знизити вашу самооцінку, то це може бути його спробою самоствердитися або надломити твою впевненість в тому, що вас може любити хтось інший. Але це руйнує вашу особистість, тому такі стосунки краще припинити.

Він часто маніпулює вами

Маніпуляції – це перша ознака, яка дозволяє розпізнати абьюзера. І якщо ваш партнер постійно намагається психологічно вплинути на вашу свідомість, то згодом він може почати проявляти і фізичну агресію. Краще припинити стосунки одразу.



Маніпуляція партнера – це перша ознака аб'юзера / Фото Molbuk

Ви маєте різні погляди на життя

На карантині ви могли помітити, що маєте різні думки та погляди з другою половинкою. І якщо раптом ви зрозуміли, що маєте абсолютно різні плани на життя, то швидше за все, це означає, що ваш партнер не підходить вам. І не варто чекати моменту, коли ваші мрії чи погляди зміняться.

Він приймає важливі рішення без вас

Якщо ваш хлопець/дівчина самостійно приймає важливі рішення, які безпосередньо стосуються вас обох, то це теж означає, що "вам не по дорозі". Це не нормально, якщо ви не відчуваєте своєї участі в розподілі сімейного бюджету, рішень, які стосуються ваших дітей або банального обговорення ваших планів. Бо так ці відносини більше схожі на пережиток часу – патріархальну систему всередині пари.

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Ви не граєте велику роль в його соціальних зв'язках

Якщо ваш партнер проводить всі зустрічі з друзями, родиною та іншими людьми без вас, то ви навряд чи граєте важливу роль в його житті (особливо, якщо вам йти на такі зустрічі без нього він ще й забороняє). Це очевидно не ваша людина. Тож, поки не пізно, задумайтеся про те, чи готові ви бути в тіні весь час заради комфорту партнера.