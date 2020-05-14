Як зрозуміти, що ваш партнер схильний до домашнього насильства: головні ознаки аб’юзера

Під час карантину помітнішою стала проблема жорстокого поводження і насильства в сім'ях. Дехто не розуміє, як жінки чи чоловіки можуть дозволити до себе подібне ставлення. Адже люди, які з таким жодного разу не стикалися, впевнені, що побутове насильство від свого партнера схильні терпіти лише слабохарактерні люди.

Проте досвід показує, що часом жертвами домашнього насильства можуть стати навіть впевнені в собі і вольові жінки (чи чоловіки). Тому канал Україна поділився головними ознаками, за якими можна розпізнати схильність партнера до насильства.

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Часто більшість жертв насильства не змогли розпізнати ознаки аб’юзера в другій половинці.

Хто такий аб’юзер? Це партнер-домінант у стосунках, що чинить фізичне або психічне насильство над іншою людиною.

Ознаки, що ваш партнер схильний до насильства

Існує безліч явних ознак, які показують, що ви зв'язалися з абьюзером. Ось 5 найголовніших і небезпечних з них.

Негатив до попередніх партнерів

Найперша ознака аб’юзера – це помітно виражений негатив до свого колишнього партнера. Особливо якщо це відбувається постійно і людина стверджує, що вони розлучилися через те, що він нібито розпускав руки. Як правило, це і була справжня причина розриву відносин.

Занадто нав’язлива допомога

Ще однією ознакою аб’юзера є занадто нав'язлива допомога і щедрість. Таким чином партнер може поставити вас у незручне становище або змусити відчути себе йому чимось зобов'язаною. Одним словом, доставити дискомфорт, що саме по собі поганий знак.



Партнер може допомагати, що ви почувалися зобов'язаними перед ним / Фото Anews

Надмірний контроль

Ще одна яскрава ознака аб'юзу з боку партнера – це надмірний контроль і вирішення за вас усіх питань. Особливо, якщо він починає дратуватися при вашій відмові в погодженні з його планами.

Неповага та зневага

Неповага і зневага ваших інтересів – це теж одна з основних ознак прояву насильства. Якщо ваш партнер не вважає вас за особистість, то надалі цілком може почати проявляти агресію, злість і навіть фізичну розправу до вас.

Схильність до залежності

І нарешті, ще одна важлива ознака аб'юзу – це схильність до серйозної залежності. Особливо небезпечні: ігроманія, наркотична та алкогольна залежність. Тому, якщо вашому партнерові не вдасться отримати бажаного, він може поводитися неадекватно: аж до побиття або навіть вбивства.

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Куди звертатися українцям у випадку домашнього насильства

За даними ексочільниці МОЗу Уляни Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства. І найчастіше насильство здійснює партнер. Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.

Куди звертатися у разі вчинення насильства:

102 — Національна поліція України

— Національна поліція України 1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)

— Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі) 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству

(безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству 0 800 500 225 / 116 111 — Національна "дитяча" гаряча лінія

— Національна "дитяча" гаряча лінія 0 800 213 100 — Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.