Як зрозуміти, що ваш партнер схильний до домашнього насильства: головні ознаки аб’юзера
Під час карантину помітнішою стала проблема жорстокого поводження і насильства в сім'ях. Дехто не розуміє, як жінки чи чоловіки можуть дозволити до себе подібне ставлення. Адже люди, які з таким жодного разу не стикалися, впевнені, що побутове насильство від свого партнера схильні терпіти лише слабохарактерні люди.
Проте досвід показує, що часом жертвами домашнього насильства можуть стати навіть впевнені в собі і вольові жінки (чи чоловіки). Тому канал Україна поділився головними ознаками, за якими можна розпізнати схильність партнера до насильства.
Важливо! Під час карантину збільшилися випадки домашнього насильства: куди звертатися українцям
Часто більшість жертв насильства не змогли розпізнати ознаки аб’юзера в другій половинці.
Хто такий аб’юзер? Це партнер-домінант у стосунках, що чинить фізичне або психічне насильство над іншою людиною.
Ознаки, що ваш партнер схильний до насильства
Існує безліч явних ознак, які показують, що ви зв'язалися з абьюзером. Ось 5 найголовніших і небезпечних з них.
- Негатив до попередніх партнерів
Найперша ознака аб’юзера – це помітно виражений негатив до свого колишнього партнера. Особливо якщо це відбувається постійно і людина стверджує, що вони розлучилися через те, що він нібито розпускав руки. Як правило, це і була справжня причина розриву відносин.
- Занадто нав’язлива допомога
Ще однією ознакою аб’юзера є занадто нав'язлива допомога і щедрість. Таким чином партнер може поставити вас у незручне становище або змусити відчути себе йому чимось зобов'язаною. Одним словом, доставити дискомфорт, що саме по собі поганий знак.
Партнер може допомагати, що ви почувалися зобов'язаними перед ним / Фото Anews
- Надмірний контроль
Ще одна яскрава ознака аб'юзу з боку партнера – це надмірний контроль і вирішення за вас усіх питань. Особливо, якщо він починає дратуватися при вашій відмові в погодженні з його планами.
- Неповага та зневага
Неповага і зневага ваших інтересів – це теж одна з основних ознак прояву насильства. Якщо ваш партнер не вважає вас за особистість, то надалі цілком може почати проявляти агресію, злість і навіть фізичну розправу до вас.
- Схильність до залежності
І нарешті, ще одна важлива ознака аб'юзу – це схильність до серйозної залежності. Особливо небезпечні: ігроманія, наркотична та алкогольна залежність. Тому, якщо вашому партнерові не вдасться отримати бажаного, він може поводитися неадекватно: аж до побиття або навіть вбивства.
Читайте також! Жінки, які пережили домашнє насильство, мають більше ризиків хвороб і смерті, – вчені
Куди звертатися українцям у випадку домашнього насильства
За даними ексочільниці МОЗу Уляни Супрун, кожна третя жінка або дівчинка хоча б раз у житті стає жертвою фізичного або сексуального насильства. І найчастіше насильство здійснює партнер. Також від насильства можуть потерпати діти, чоловіки та люди літнього віку.
Куди звертатися у разі вчинення насильства:
- 102 — Національна поліція України
- 1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)
- 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) — Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству
- 0 800 500 225 / 116 111 — Національна "дитяча" гаряча лінія
- 0 800 213 100 — Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.