Кажуть, що дитина до 3-4 років не вміє брехати. Але коли малеча підростає та починає розуміти дорослі хитрощі, то, щоб уникнути покарань, вона може приховувати правду від батьків. Як зрозуміти, коли дитина бреше – читайте у матеріалі.

На думку психологів, існує безліч ознак, за якими можна визначити, що ваша дитина бреше, пише видання Lady Tochka.

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Як зрозуміти, що дитина бреше

розповідаючи щось або відповідаючи на питання, дитина підносить руки до обличчя (зазвичай, закриває долонями рот);

перепитує або повторює ваші слова;

намагається не дивитися в очі батькам;

покашлює або відвертається під час розповіді;

несвідомо торкається до носа;

потирає очей, підборіддя, віска чи смикає мочку вуха;

чухає шию або відтягує комір;

тримає руки за спиною.

Що змушує малюка брехати?

Експерти наголошують, що є кілька основних причин дитячої брехні. Перша причина – це страх покарання. Коли малеча боїться, що батьки її наб’ють чи накричать, вона може вигадувати щось.

Друга причина – соціальне самоствердження. Часто діти брешуть, щоб підвищити свій статусу перед очима однолітків.

Третя причина – недовіра до дорослих або проблеми в родині. Так, за словами психологів, коли між дітьми і батьками немає довірчих відносин, діти можуть приховувати від дорослих багато речей.

Що робити, якщо дитина бреше?

Психологи радять зосередити свою увагу на відносинах з дитиною, переглянути міри покарання і встановити з малюком контакт.

Більше розмовляйте з малюком, демонструйте те, що вам можна довіряти, поважайте його секрети, підтримуйте та менше сваріть. Тоді, імовірно, дитина сама стане менше обманювати і зможе ставитися до батьків як до справжніх друзів.