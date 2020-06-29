Як зрозуміти, що ви знайшли ідеальну пару? Це доволі індивідуально, адже любити можна по-різному, але експерти назвали кілька ознак, які доводять, що ваші стосунки щасливі та здорові.

Експертка зі стосунків та генеральний директор шлюбного агентства Талія Гольдштейн розповіла, які відносини варто вважати ідеальними, передає Womo.

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Як зрозуміти, що ви ідеальна пара

Ви любите однаковий відпочинок

Зрозуміти, чи підходять закохані один одному можна, дізнавшись, як вони планують спільну відпустку та яке дозвілля люблять. Якщо пара "збігається" в плані переваг для відпустки і короткочасних поїздок – то це може свідчити, що ваші стосунки будуть міцними.



Закоханим подобаються однакове дозвілля та пригоди / Фото Unsplash

Проте, якщо один партнер любить активний відпочинок, а інший – мріє весь день лежати на пляжі, то це явна ознака, що між вами є розбіжності.

Ви маєте загальні захоплення

За словами Талії Гольдштейн, у ідеальної пари завжди є як мінімум 2-3 захоплення, які закохані розділяти один з одним. Це може бути все, що завгодно – будь-яке хобі або навіть спорт. Неважливо, любить пара тривалі прогулянки і пікніки, настільні ігри чи спільний перегляд фільму, головне – щоб їм подобалося робити це разом.

Між вами "правильний баланс"

Більшість щасливих пар – це пари, в яких один з партнерів є "зіркою", а другий – "скелею". Експертка вважає, що люди з різними енергіями сильно притягуються і врівноважують один одного. Окрім того, подібна різноплановість призводить до стабільності в побутовому плані.

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У таких пар зазвичай не буває суперечок на тему "хто помиє посуд", тому що зазвичай ініціативу з радістю підхоплює партнер, у якого більше вільного часу на даний момент.

Вам добре разом

Відносини, які змушують обох партнерів підвищувати свою самооцінку, розвиватися, любити самих себе і відчувати себе комфортно завжди – це означає, що пара має здорові, гармонійні, щасливі і міцні відносини. Якщо ви – половинки одного цілого, без особливих старань можете не сперечатися, то ви дійсно підходите один одному.