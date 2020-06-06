Безперечно для підтримки гармонійних відносин потрібна ініціатива обох партнерів. Якщо ж ваша друга половинка не вважає, що йому/їй потрібно прикладати якісь зусилля, то це може зіпсувати стосунки чи навіть призвести до їх розриву.

Адже той, хто робить все для партнера, зрештою стомиться лиш віддавати, не отримуючи нічого натомість, і просто здасться, пише видання Lady.Tochka.

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Зверніть увагу на цей списком ознак, який доводить, що ви опинилися в односторонніх відносинах.

Ви не бачите зацікавлення партнера

Не варто панікувати, якщо ваш чоловік не запам'ятав колір вашої сукні під час знайомства. Але коли він не знає про ваші плани, бажання та амбіції, то варто задуматися про те, чи цікаві йому ви та ваше життя в принципі.

Ви боїтеся говорити про щось, що його/її засмутить

Якщо ви хочете побудувати щасливі та довірливі стосунки, то будьте готові ділитися всім, і зокрема поганими новинами, зі своїм партнером. Якщо ви боїтеся засмутити чи розчарувати його/її, то довго разом ви не протримаєте.



Ви терпите всі проблеми, бо боїтеся засмутити партнера свракою / Фото Thumbor

Ви постійно намагаєтеся поліпшити відносини, але не виходить

Стосунки завжди мають будувати двоє людей, адже у однієї людини не вийде це, яке б сильне бажання у вас не було. До того ж, психологи додають, що якщо ви весь час приділяєте себе удосконаленню відносин, але постійно стикаєтеся з байдужістю партнера – то це означає, що ваші ваші стосунки цікавлять тільки вас, а не вашу другу половинку.

Ви не розвиваєтеся, на відміну від партнера

У здорових стосунках обидва партнера зацікавлені в особистісному розвитку, і для цього потрібна підтримка і віра близької людини у ваші сили. Проте якщо ви всіляко підтримуєш партнера, але самі при цьому "стоїте на місці", то швидше за все, це одностороння історія.

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Ви постійно знаходите йому виправдання

Сварки і конфлікти в стосунках часто трапляються навіть у ідеальних парах і це нормально. Але якщо ви терпите образи чи крики від партнета і натомість постійно шукаєте для нього виправдання, а у всіх сварках звинувачуєте себе, то це сумно, бо це невзаємність з боку другої половинки.